İYİ Parti heyeti Hakkari\'de şehit aileleriyle buluştu

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce 12 askerin şehit olduğu saldırı sonrası güvenlik güçlerine destek olmak üzere Hakkari'ye gelen İYİ Parti heyeti, valilik ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.

Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 12 askerin şehit olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla, terör örgütüne karşı mücadele eden güvenlik güçlerine destek amaçlı Hakkari'ye 3 kişiden oluşan heyet gönderildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali Demir, Selcan Taşçı Hamşıoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den oluşan heyet, ilk olarak Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekat bölgesinde geçen yıl 'şehit edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bordo bereli Topçu Piyade Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın Yeni Mahalle'deki ailesini evinde ziyaret eden İYİ Parti heyeti, 1993 yılında Çukurca ilçesine bağlı Han Yaylası'nda şehit edilen Kaplan ailesine de Bağlar Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştı. Şehit ailesinin istek ve taleplerini dinleyen İYİ Parti heyeti, Pençe Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İYİ PartininToplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, ziyaretlerinin amacının Hakkari Dağ ve Tugay Komutanlığı'na başsağlığı dileklerinde bulunmak ve askere moral vermek olduğunu söyledi.

Hamşıoğlu,,"Hakkari maden konusunda çok zengin bir ilimiz. Burada çıkartılan maden yurt dışına gönderilip on misli katına tekrar buraya getiriliyor. Buranın işsizliğini eğitim sorununu konuşamıyoruz. PKK eşittir Kürt değildir. Kürt eşittir PKK değildir. Kürt vatandaşlar bu ülkenin PKK'nın siyasi uzantıların marabası değildir. Bir kere bu algıyı değiştirmemiz lazım. En büyük sorunumuzun bu olması gerekiyor. Burada hiç kimseden Kürdistan kelimesini duymadık. Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın cümlesini duymadık. Burada insanlar diyorlar ki; üniversite var, yurt yok. Öğrenciler kayıtlarını donduruyor. Biz bu milletin milletvekiliyiz. Bugün itibariyle Hakkari'nin de milletvekiliyiz. Bundan sonra bu şehrin sorunlarını mecliste gündeme getireceğiz" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise, Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hakkari'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çömez, "Bu coğrafyanın en bereketli bölgesindeyiz. Gelişimimizin sebebi, sınır ötemizde kahraman mehmetçiğimizin kahramanca bir direnişle, kahramanlık öğreneğiyle sınırın ötesinde sınırımızı bizi koruyorlar. Teröristlerin pusu kurması sonucu 12 askerimizi şehit verdik. Burada yaşayan Kürtler, Türkler Türkiye cumhuriyetin en saygın insanlarıdır. Burada istenen şu; 'bize sahip çıkın bizi yalnız bırakmayın, bizimle beraber olun' diyorlar. Burada seçilen milletvekilleri buraya bile uğramıyor. Onların burada evleri bile yok, burada yaşamıyorlar. Buradaki insanların sorunları mecliste gündeme getireceklerine, gidip Ankara'da teröristlerin sesi haline gelmişler. Artık Hakkari'nin İYİ Partili milletvekilleri var. Balıkesir'in Tekirdağ'ın diğer illerin sorunları nasıl ilgileniyorsak, artık sizin sorunlarınızla da ilgileneceğiz" diye konuştu.