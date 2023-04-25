İYİ Parti ile MHP arasında pankart yarışı! Sinan Ateş'in ablası, olaya tepki gösterdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdiği Kastamonu mitingi öncesinde İYİ Parti ile MHP il başkanlıkları arasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Her iki partinin de il başkanlıkları aynı binada yer alırken, İYİ Parti ile MHP'liler pankart düellosuna girdi.

İYİ PARTİ İLE MHP ARASINDA PANKART SAVAŞI

İlk olarak İYİ Partililer il başkanlığının camından "Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağız" yazılı pankart astı. Ancak mitinge saatler kala bir üst katta bulunan MHP il başkanlığından asılan dev parti bayrağıyla Sinan Ateş pankartı kapatıldı. Bunun üzerine İYİ Partililer bir üst kata çıkıp pankartı MHP bayrağının yukarısına astı. Ancak MHP tarafından bu kez çatıdan sallandırılan MHP bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASINDAN TEPKİ

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, yaşanan olaya Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"İSMİNİZ KATİLLERLE VE TORBACILARLA ANILACAK"

Ateş, "Sinan Ateş'in isminin zikredilmesinden, resminin asılmasından rahatsız olanlar, kapatmaya çalıştığınız hakikatlerin altında kalacaksınız. Sadece sizler değil, gelecek nesilleriniz bile bu utançla yaşayacak. İsminiz katillerle ve torbacılarla anılacak" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİLİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yaşanan olaya İYİ Parti Kastamonu Milletvekili Adayı Ahmet Katar da dün yaptığı bir paylaşımla tepki göstermişti. Katar, "Üstünü örtmeye çalıştığınız yetim kalan iki çocuk, öksüz kalan bir Sinan Ateş ülküsü ise başaramayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.