Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.
Akşener, konuyla ilgili açıklamasında "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" ifadelerine yer verdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler - Son Dakika