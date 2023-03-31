İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler

31.03.2023 13:21

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İYİ Parti lideri Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" şeklinde konuşurken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan art arda tepkiler

AKŞENER: EĞER GELECEKSEN SEN GEL

Akşener, konuyla ilgili açıklamasında "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan art arda tepkiler

KILIÇDAROĞLU: MERAL HANIM ASENA'DIR

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

YORUMLAR (2)
  • alos : Erkeksen Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: mübarek teksas gibi olduk eline silah alan dışarıda Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
500
Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz Akşener'den İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Düzenlenen Silahlı Saldırıya Tepki: 'Meral Akşener'i Korkutacak Adam Anasından Doğmadı' Akşener'den İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Düzenlenen Silahlı Saldırıya Tepki: 'Meral Akşener'i Korkutacak Adam Anasından Doğmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler - Son Dakika


Son Dakika
13:49 İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!
13:43 İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
13:21 Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:17 Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı
13:15 Akşener kurşunlanan binanın önünde meydan okuyup kadınlara çağrı yaptı: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:12 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak
13:09 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler
13:07 Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu
13:05 Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı
12:56 Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 14:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement