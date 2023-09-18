Meral Akşener: Ben masa yıkmadım, o seçim kazanılsın diye zehir içtim zehir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6 'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülüyle geri dönmüştü. O dönem yaşanan krizle ilgili konuşan Akşener, "Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir. O gün bunları size anlatsam siz yıkardınız ortalığı. Kendime, 'Sabır hacı' dedim." ifadelerini kullandı.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKIP MASADAN KALKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı olmasına karşı çıkmıştı. 3 Mart tarihinde yaşanan krizde, Akşener 6'lı Masa'dan kalkmıştı. İYİ Parti lideri Akşener, daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma önerisini kabul ederek masaya dönmüştü.

"YAPILACAK ANKETİN SONUCUNA UYULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılan Meral Akşener, o dönem yaşanan krizle ilgili konuştu. Masayı kendisinin yıkmadığını belirten Akşener, şunları söyledi: "Meşhur 3 Mart akşamında ben, 'Nasıl bir yöntemle Cumhurbaşkanı adayı seçilecek' diye gittim, meğerse isim onaylayacakmışız. Ona döndü iş. Herkes 'Sayın Kılıçdaroğlu' dedi, en son sıra bana geldi. Ben de vatandaşın nezdinde İmamoğlu ve Yavaş'ın önde olduğunu, her bir siyasi partinin bir anket firması tavsiye etmesini ve bir hafta içinde sonucun alınmasını, ona uymamız gerektiğini söyledim.

"O SEÇİM KAZANILSIN DİYE ZEHİR İÇTİM ZEHİR"

Sayın Kılıçdaroğlu da döndü dedi ki, 'Sayın Akşener uygun görmediğine göre biz beş kişi imzalayıp çıkalım.' Ben masa yıkmadım. O seçim kazanılabilsin diye ben zehir içtim zehir. O masa gitti gitti. O gün bunları size anlatsam siz yıkardınız ortalığı. Kendime dedim ki, 'Sabır hacı.' Geldim, arkadaşlarımı topladım, daha sakin anlattım. Oyladık, 'O masadan kalk' dendi. İki konuşma hazırladım, ikisini de kendim yazdım. Biri sert, biri daha ortalamaydı. Sert olanı okudum, bir daha dönmeyeceğiz diye.

"NE ANAM KALDI, NE BABAM KALDI"

Cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız, o tartışılıyor aramızda. Aradan iki gün geçti; ne anam kaldı, ne babam kaldı, ne sülalem kaldı, ne şahsım kaldı. Gördüm ki düşmanımıza benzemiş birileri. Aynı küfürler tekrarlandı.

"3 TANE TEKLİF GELDİ"

İki belediye başkanı aradılar, geldiler evime. Birer kere daha sordum, 'Ne olur aday olabilir misiniz?' diye. Olamayacaklarını söylediler. Zorlamak da mümkün değil. 'Kılıçdaroğlu'na kazandırmak için ne yapılmalı?' üzerine gitti konuşma. 3 tane teklif geldi. Başka birisi olsa teklifin birine atlar ama amaç Türkiye.

"BEN O MASADA KALAKALDIM"

Teklif onlardan; ikisinin icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini kabul ettim. Sonra biz Sayın Kılıçdaroğlu ile bir otelde buluştuk, üzerinden geçtik. Gittim 10 bin kişi dışarıda. Önce baktık Sayın Karamollaoğlu'nun haberi yok. Sonra baktık Sayın Babacan'ın haberi yok. Meğer bu iki arkadaşımızın başkan yardımcısı olmasından hiç kimsenin haberi yokmuş. Ve ben o masada kalakaldım. Sonuç itibarıyla karar verildi, çıkıldı.

"ABDULLAH GÜL'Ü CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPMADIĞIM İÇİN KIYMA MAKİNESİNDEN GEÇİRİLDİM"

Öte yandan 2018 seçimleri öncesinde muhalefet bloğunda ittifak kurulma sürecini hatırlatan Akşener, "Mecburen ve mecburiyetten, saygı çerçevesi içinde Millet İttifakı olarak bir araya geldik, seçime gittik. O arada da bitmeyen bir senfoni şeklinde, Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim. Ben anlamıyorum bazı şeyleri. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi. 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi. Ben de arkadaşlarımızın beni aday ettiğini, önceden ilan edildiğini, dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini söyledim.

"YAHU HER ŞEYİN SUÇLUSU BEN"

Hala Sayın Gül'ü çok seven gazeteci kılıklı arkadaşlar beni biçiyor, partimi biçiyor. Çok enteresan; oradan suçlu ben, Sayın İnce'nin kazanamamasının suçlusu da ben. Yahu her şeyin suçlusu ben."