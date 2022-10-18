Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır

18.10.2022 00:33

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz" sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Tüm vekillerine talimat verdiğini belirten Akşener, "Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir Meclise getireceksiniz. Yasa tekliflerimize hayır oyu veren; yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz" açıklamalarında bulunmuştu.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİME TALİMAT VERİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz grup toplantısında yolsuzlukla ilgili yasa teklifi talimatı verdiği konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Akşener, "Buradan tüm milletvekillerimize talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir Meclise getireceksiniz. Ama şimdiden söyleyeyim; Millete; 'Yolsuzluğu çözeceğim' diye vadedip yasa tekliflerimize hayır oyu veren; Yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine çok sert tepki gösteren Akşener, vekillerine bir de talimat verdi

"ZERRE SAMİMİYSEN BİZ SONUNA KADAR VARIZ

Akşener, videosunu da paylaştığı grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Erdoğan, elinde türlü imkan var ama sen hâlâ laf kalabalığı yapıyorsun. Yalanlarınla çalınan minareye kılıf dikiyorsun. Senin işin minarenin yerinde kalmasını sağlamak. Neymiş yolsuzluğu engelleyecekmiş. Ben lafa değil icraata bakarım. Eğer zerre samimiysen biz sonuna kadar varız. Buyur hodri meydan.

"NE KADAR SAMİMİSİN GÖRELİM"

Hatta sen hiç zahmet etme yorulma ben buradan milletvekili arkadaşlarıma, Birol Aydemir'e Ümit Özlale'ye Erhan Usta'ya ve gıcıkların şahı bütün milletvekillerine 'Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerinizi bir bir Meclis'e getireceksiniz' talimatı veriyorum. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Yine arazi olacaksanız olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum millete yolsuzluğu çözeceğim diye vadedip yasa tekliflerimize hayır oyu veren yalancıdır utanmazdır yüzsüzdür. Biz senin sözlerine zaten inanmıyoruz da sen kendi sözlerine gerçekten inanıyor musun? Sen faizleri düşürürken bu bankalar kâr rekorlarını nasıl kırıyor sana zahmet onu da anlatsana."

YORUMLAR
500
Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 02:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement