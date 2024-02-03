İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in ablası Mualla Özen yaşamını yitirdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Mualla Özen'in vefatını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, duyurdu. Kürşad Zorlu, Özen'in cenazesinin İzmit'te defnedileceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti. Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit'in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun." dedi.
Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Vefat haberinin ardından birçok siyasiden taziye mesajı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in değerli ablası Mualla Özen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Genel Başkanımıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in değerli ablası Mualla Özen Hanımefendi'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrendim. Merhume ablamıza Yüce Allah'tan rahmet, Genel Başkanımızın şahsında tüm ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Merhumenin cenazesi 3 Şubat 2024 Cumartesi (bugün) ikindi namazından sonra Kocaeli İzmit Gündoğdu köyünden ebedi aleme uğurlanacaktır. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
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