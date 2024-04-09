31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekci, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Tüfekçi, hem seçim sonuçları hem de önümüzdeki siyasi süreçle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı yüzde 14.2 oy oranı ile 3'ncü tamamlayan İmren Nilay Tüfekci, "Bizim seçmenimiz AK Parti'nin karşısında güçlü olan tarafı tercih etmeyi uygun gördü. Seçim sonuçlarından biz bunu okuyoruz. Ben Samsun'da 111 bin oy aldım. Benim aldığım oy kadar Türkiye genelinde oy alamayan partiler var. Biz kendi tabanımızdan oy kaybettiğimizi görüyoruz ama o oyların emanet olduğunu da biliyoruz" dedi.
İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına da değinen Tüfekçi, "Genel İdare Kurulu'nda 9 saat boyunca tartıştık, herkes argümanlarını ortaya koydu. Genel Başkan Meral Akşener, hiçbir şekilde fikrini beyan etmedi bizi etkileme boyutunda olmasın diye. Kapalı oylama ile ittifaktan çıkılsın mı çıkılmasın mı diye oyladık ve 35'e karşı 14 oyla ittifaktan ayrılması yönünde oylama yaptık ve karar verildi" şeklinde konuştu.
Son olarak İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik girişimlerine de değinen Tüfekçi, "550 bin seçmenli Ordu'da 98 bin geçersiz oy var ve geçersiz oy pusulalarının hepsi İYİ Parti mühürlü. Mücadelemiz sürüyor. eğer biz 1 büyükşehir de alırsak, oy oranında düşüş göstersek bile belediye sayısına baktığımız zaman başarısızlıkla atfedilemeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci'den Seçim Değerlendirmesi - Son Dakika
Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği, şehit yakınları ve gaziler tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelenler tarafından mezarlıklara gül suyu dökülürken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şehit aileleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
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