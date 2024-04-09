İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekci\'den Seçim Değerlendirmesi

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekci, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Tüfekçi, hem seçim sonuçları hem de önümüzdeki siyasi süreçle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM ALDIĞIM OY KADAR..."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı yüzde 14.2 oy oranı ile 3'ncü tamamlayan İmren Nilay Tüfekci, "Bizim seçmenimiz AK Parti'nin karşısında güçlü olan tarafı tercih etmeyi uygun gördü. Seçim sonuçlarından biz bunu okuyoruz. Ben Samsun'da 111 bin oy aldım. Benim aldığım oy kadar Türkiye genelinde oy alamayan partiler var. Biz kendi tabanımızdan oy kaybettiğimizi görüyoruz ama o oyların emanet olduğunu da biliyoruz" dedi.

İYİ PARTİ NEDEN İTTİFAK YAPMADI?

İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına da değinen Tüfekçi, "Genel İdare Kurulu'nda 9 saat boyunca tartıştık, herkes argümanlarını ortaya koydu. Genel Başkan Meral Akşener, hiçbir şekilde fikrini beyan etmedi bizi etkileme boyutunda olmasın diye. Kapalı oylama ile ittifaktan çıkılsın mı çıkılmasın mı diye oyladık ve 35'e karşı 14 oyla ittifaktan ayrılması yönünde oylama yaptık ve karar verildi" şeklinde konuştu.

ORDU SEÇİMLERİ

Son olarak İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik girişimlerine de değinen Tüfekçi, "550 bin seçmenli Ordu'da 98 bin geçersiz oy var ve geçersiz oy pusulalarının hepsi İYİ Parti mühürlü. Mücadelemiz sürüyor. eğer biz 1 büyükşehir de alırsak, oy oranında düşüş göstersek bile belediye sayısına baktığımız zaman başarısızlıkla atfedilemeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.