İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düştüğü kararının kendisine ulaştığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeref Menteşe, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır.
Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - TOKAT
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayının Adaylığı Düştü - Son Dakika
ANKA HABER AJANSI 2 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ
Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Genişletilen soruşturma kapsamında, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklanan zanlıların kamuya 21 milyon 316 bin 262 lira zarar verdikleri belirtildi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasetin büyük bir sorununun 'Kasaba Münevverleri' olduğunu belirtti. Esen, 5 yıl boyunca kasaba münevverliği yapmadığını ve belediye meclisinin uyum içinde çalıştığını söyledi. Ayrıca, belediyenin maaş gecikmesi yaşadığını ve Konyaaltı'nda yapılaşmanın tamamlandığını ifade etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Karşıyaka Mahallesinde yapılan bariyer çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin talebine duyarsız kalmayan Vali Çelik, 240 metre uzunluğunda bariyer yapılması yönünde çalışma başlattı. Çalışmaların 3 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.
CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, seçime katılacak olan diğer partilerin belediye başkan adaylarıyla samimi ve sıcak karşılaması ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Aday Üstündağ, 'Sevgi, saygı çerçevesinde bir seçim atmosferimiz var. Babadağ'da huzur devam edecek' dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, sık sık gerçekleştirdiği gezilerle Mersin halkı ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Seçer, ardından Menteş Mahallesi'nde pazar ziyareti yaptı, sonrasında da otogar esnafıyla buluştu.
Edirne'de düzenlenen anma programında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın fikirleri ve çalışmaları anlatıldı. Erbakan'ın hakka ve adalete dayalı bir dünya kurma azmi vurgulandı ve İslam birliğinin önemi vurgulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ilçesinde TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 18 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca'yı makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Kırklareli'nde yaya geçitlerinde yapılan denetimlerde öğrencilere eğitim verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?