İYİ Partili Akalın partililere seslendi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın, " Türkiye'nin bir sonraki iktidarı İYİ Parti iktidarıdır. Biz geliyoruz. Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyorsa bu çağrıya uymak lazım. İşte biz ona uyacağız, biz iktidara geleceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Akalın, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen parti içi eğitim programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2 yıldır yapay gündemler ortaya atıldığını savundu.

Akalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin gerçek gündemi yolsuzluktur, yoksulluktur, enflasyondur, işsizliktir. Bunların hiçbirini burada detaylı olarak anlatmama gerek yok. Çünkü hepimiz yaşıyoruz. 83 milyon bunu yaşıyor. Milletimiz mutsuz, umutsuz ama İYİ Parti umudun partisi. İYİ Parti geleceğin iktidar partisi. Bakın Sayın Genel Başkanımız bize bir yol gösterdi. Bu arada gündemi de artık AK Parti belirlemiyor. Gündemi Sayın Genel Başkanımız belirliyor. Bize bir hedef gösterdi. 'Ben başbakanlığa adayım.' dedi. Bu ne demektir? 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz.' demektir. Türkiye'nin bir sonraki iktidarı İYİ Parti iktidarıdır. Biz geliyoruz. Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyorsa bu çağrıya uymak lazım. İşte biz ona uyacağız, biz iktidara geleceğiz Allah'ın izniyle."

İktidarın kutuplaşmayı körüklediğini öne süren Akalın, "Evet, öfke dili devam ediyor ve ülkemiz kutuplaştırılmaya devam ediliyor. Biz bunlara kanmayacağız. Biz milletimizle hemhal olmak için yola çıktık. Biz iktidara talibiz. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak siyasi hareket de İYİ Parti hareketidir." ifadelerini kullandı.