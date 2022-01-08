Üye Girişi
İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı - Son Dakika

İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı

08.01.2022 14:48
İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Canik ilçesinde partiye üye olanlara rozetlerini taktı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Canik ilçesinde partiye üye olanlara rozetlerini taktı.

Usta ve Ağıralioğlu, partilerinin Canik ilçesinde başkanlığınca düzenlenen yeni katılım toplantısına iştirak etti.

Burada konuşan Ağıralioğlu, Türkiye'de kurulan her partinin ülkeyi düzlüğü çıkarmak için kurulduğunu anlattı.

Yeni partilerin fakirliği, fukaralığı bitirmek, üreten ve kalkınan bir ülke kurmak için yola çıktığına işaret eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Türkler denemekten asla vazgeçmezler. Türk milletine şöyle bir şey lazım artık, işlerini düzgün yapabilme kabiliyeti lazım. Planlı, programlı iş yapıp neticesini alabilme kabiliyeti ve ciddiyeti lazım. Hedeflediği ne varsa hedeflerini tutturabilmek, hedeflediği zenginliğe ulaşabilmek her adımını diğer adımının kuvvetine dönüştürebilmek imkanı lazımdır. Bıktık biz fakirlikten, fakirlik konuşmaktan bıktık. Bıktık biz çocuklarımızın işine iş katmaktan, aşına AŞ katmaktan, ölüp gideceğiz çocuklarımız ne olacak diye düşünüp yorulmaktan bıktık biz. Devlet ile münasebetlerimizde adalet beklemekten, kamunun tercihlerinde liyakati araması için gayret etmekten bıktık biz. Biz Türkleriz, büyük devletler kurduk, büyük imparatorluklar kurduk ama uzunca zamandır işlerimizi düzgünce yapamıyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Türkiye'nin 20 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yönetildiğini, bu 20 yılın sonunda ülkenin yorulduğunu ifade ederek, "Artık bu ülkeyi yönetemeyen, milletin sorunlarını çözemeyen, milleti yoran bir iktidar var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Usta ve Ağıralioğlu ile İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı
İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı
İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı

YORUMLAR
500

Erhan Usta, İYİ Parti, Samsun, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı - Son Dakika


Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak         
15:23
Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı         
15:12
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36

Son Dakika Haberleri
15:12 Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar
15:12 Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
15:01 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?
14:59 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz
14:53 TSK Sarıkamış şehitleri için paylaştı! İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu
14:49 Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu
14:32 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barınakta oynadığı köpek Maylo'nun hikayesi
14:25 Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu
14:23 Türk Metal'den MESS'e: Masadan kalkarsak tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 15:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Usta ve Ağırailoğlu Samsun'da partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement