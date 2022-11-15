Adaylık kavgası alevleniyor! İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP'den tepki: Kraldan çok kralcılık - Son Dakika
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Adaylık kavgası alevleniyor! İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP'den tepki: Kraldan çok kralcılık

15.11.2022 21:52

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında "Aday olursa kazanamayacağına ilişkin endişemiz var' ifadelerini kullanmıştı. Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı televizyon programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketler de 'kazanabilir' diyor. 6'lı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adaylık kavgası alevleniyor! İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP'den tepki: Kraldan çok kralcılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adaylık kavgası alevleniyor! İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP'den tepki: Kraldan çok kralcılık - Son Dakika
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