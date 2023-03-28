İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı

28.03.2023 13:19

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirtti.

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu ifade eden ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu konudaki tavrını bir adım daha öteye taşıdı.

"OY VERMEYECEĞİM"

Günlerdir siyaset kulislerinde adı geçen Ağıralioğlu son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada; 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. İttifaka dahil olan İYİ Parti'nin bu açıklama sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

"HEP KALBİMDEN GEÇENLERİ, DOĞRU BİLDİKLERİMİ SÖYLEDİM"

Sözleri tepki çeken ve istifa etmesi beklenen Ağıralioğlu, konu hakkında yeni bir açıklama daha yapmıştı. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Ağıralioğlu, şunları söylemişti:

"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim. Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM"

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

"İYİ PARTİ AİLESİNİN BU İTİRAZ SEBEBİYLE ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."

YORUMLAR (11)
  • ertuğrul şahin: Bence parti kurup aday olursan Reis’den sonra seni düşünebilirim. Seçimden önce partinde senin gibi düşünenlerle toplu istifa et. Sana bu yakışır. Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
  • Abdullah Civek: Reis e ver sende katıl bize. Cevap Yaz 66 38 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Adam dobra dobra yine.Oda biliyor en kötü aday bay Kemal uzak ara.Yamandığı parti adamı rahatsız etti, tıpkı benim gibi. Cevap Yaz 64 51 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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