İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Lokali'nin açılışını yaptı. Törende birlik üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Soyer'e yeni dönem için destek geldi. Soyer, "Çok heyecanlıyım. Canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemeraltı Balıkçılar Meydanı'nda tahsis edilen Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Lokali'nin açılışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapılan açılış töreninde Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, üyeler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

"Kadim bir kültürün evlatlarıyız"

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini hatırlattı. Başkan Soyer, "Acı ve sıkıntıların tek panzehiri birlikteliğimiz. Eğer bu acılar tekrar tekrar yaşansın istemiyorsak bizi birbirimizden ayıran sebepleri bir tarafa bırakıp bizi birleştiren sebeplerin idrakine varıp, birbirimizle sımsıkı kucaklaşmayı, birbirimize el vermeyi, omuz vermeyi, destek olmayı başarmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz ayrıştıkça bu felaketlerle başa çıkma gücümüz azalıyor. Depremlerde nasıl bir araya gelmiştik. Ayırmamıştık. Onun için de yaraları hızlıca sarmaya muvaffak olmuştuk. Şimdi o felaketleri tekrar tekrar yaşamamak için şimdiden el ele vermeyi başarmak mecburiyetindeyiz. Çok kadim bir kültürün evlatlarıyız. Biz birbirimizle ne kadar kucaklaşsak o kadar büyük gücümüz olur. Bunu asla unutmayın. Bugün burada bulunmamızın sebeplerinden biri de yine o birlikteliği, dayanışmayı ortaya koyabilmek" dedi.

"Biz istiyoruz ki bu birliktelik devam etsin"

Yeni tesisin kullanımı için "Hayırlı uğurlu olsun" dileklerini ileten Başkan Tunç Soyer, "Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizler aranızdaki bağı ne kadar kuvvetli tutarsanız bu şehre o kadar fazla etkiniz, hizmetiniz olur. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz sonuna kadar, iyi günde kara günde yanınızdayız. Neye ihtiyaç duyarsanız yanınızdayız. Her birinizin ne kadar çok şey biriktirdiğini biliyorum. Ne kadar kıymetli deneyimler yaşadığınızı biliyorum. Onları bize aktarmanın kanallarını bulacağız. Sizlerden o deneyimlerinizi bize aktarmanızı istiyoruz. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve arkada büyük miras yokmuş gibi yaşayıp gidiyoruz. Halbuki sizler o mirasın sahipleri ve oluşturucularısınız. Biz istiyoruz ki bu birliktelik devam etsin" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yönelik desteklerini hatırlatan Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık da Başkan Soyer'e teşekkürlerini sundu. Üyelere de seslenen Kocabıyık, "Burası sizin eviniz. Ne zaman Kemeraltı'na gelseniz sıcak bir çay, sıcak bir kahve içebilirsiniz" diye konuştu. - İZMİR