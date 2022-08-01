İzmir'de su savaşları! 4 gündür susuz kalan Dikili halkı, su tankeri önünde birbirine girdi

İzmir'in Dikili ilçesinde 4. güne ulaşan su kesintisi, bölgede yaşayan insanlara zor günler yaşatıyor. Öyle ki yaz sıcaklarının 40 derece olduğu İzmir'de su ihtiyacı için tanker önünde kuyruk oluşturan öfkeli vatandaşlar, ellerindeki bidonlarla birbirleriyle tartışmaya başladı.

DİKİLİ HALKI 4 GÜNDÜR SUYA MUHTAÇ!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları nedeniyle tatil bölgesi olan Dikili'de yaşanan su kesintisi 4. gününe girdi. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

SU SIRASINDA KÜFÜR KIYAMET

Bazı vatandaşlar ise su sırası yüzünden birbirine girdi. Birbirine küfür ve hakaretler savuran vatandaşların kavgası şaşkına uğrattı.

İZMİRLİLER MAHKEMEYE GİDECEK: BIKTIK ARTIK

CHP'li belediyenin 24 saat kesinti olacak deyip, günlerdir su vermemesi İzmir halkını isyan noktasına getirdi. Konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden bazı vatandaşlar "Bıktık Artık" tepkisinde bulundu.

AK PARTİ'DEN SERT ELEŞTİRİ: CHP KLASİĞİDİR

Geçtiğimiz gün konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir Dikili'de yaşayan vatandaşlarımızın ve tatil için şehrimizin misafirleri olan konukların uzun süredir suya ulaşamaması maalesef bir CHP klasiğidir" değerlendirmesinde bulundu.