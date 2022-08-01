İzmir'in Dikili ilçesinde 4. güne ulaşan su kesintisi, bölgede yaşayan insanlara zor günler yaşatıyor. Öyle ki yaz sıcaklarının 40 derece olduğu İzmir'de su ihtiyacı için tanker önünde kuyruk oluşturan öfkeli vatandaşlar, ellerindeki bidonlarla birbirleriyle tartışmaya başladı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları nedeniyle tatil bölgesi olan Dikili'de yaşanan su kesintisi 4. gününe girdi. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar ise su sırası yüzünden birbirine girdi. Birbirine küfür ve hakaretler savuran vatandaşların kavgası şaşkına uğrattı.
CHP'li belediyenin 24 saat kesinti olacak deyip, günlerdir su vermemesi İzmir halkını isyan noktasına getirdi. Konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade eden bazı vatandaşlar "Bıktık Artık" tepkisinde bulundu.
Geçtiğimiz gün konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir Dikili'de yaşayan vatandaşlarımızın ve tatil için şehrimizin misafirleri olan konukların uzun süredir suya ulaşamaması maalesef bir CHP klasiğidir" değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › İzmir'de su savaşları! 4 gündür susuz kalan Dikili halkı, su tankeri önünde birbirine girdi - Son Dakika