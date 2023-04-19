İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'deki görevinden ayrıldı: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Roman aday gösterilmemesini istifasının gerekçesi olduğunu belirten Purçu, "Mecburen istifa etmek zorunda kaldım" dedi.

"CHP'DE ROMAN KÖKENLİ BİR ADAY DAHİ YOK"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, Türkiye genelinde "Roman kökenli" 10 tane aday adayının olduğunu, 1 kişinin dahi CHP'nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.

"MECBUREN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Purçu, "Yok sayıldık. En çok oya, ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu'nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

PROFİLİNDEN CHP'Yİ KALDIRDI

Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.