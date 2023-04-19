İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'deki görevinden ayrıldı: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız - Son Dakika
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İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'deki görevinden ayrıldı: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız

19.04.2023 17:44

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP'de bir tane bile Roman kökenli milletvekili adayının bulunmamasını öne süren Purçu, "Yok sayıldık. En çok oya, ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Yüksek Seçim Kurulu'nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Roman aday gösterilmemesini istifasının gerekçesi olduğunu belirten Purçu, "Mecburen istifa etmek zorunda kaldım" dedi.

"CHP'DE ROMAN KÖKENLİ BİR ADAY DAHİ YOK"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, Türkiye genelinde "Roman kökenli" 10 tane aday adayının olduğunu, 1 kişinin dahi CHP'nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız

"MECBUREN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Purçu, "Yok sayıldık. En çok oya, ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu'nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız

PROFİLİNDEN CHP'Yİ KALDIRDI

Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Chp den başka parti yokmu başka partiler aday gösterdi gidin o partilere verin Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: derde bak Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'deki görevinden ayrıldı: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız - Son Dakika


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