Kabinede yeni değişiklikler mi var? "Pakdemirli gidiyor, Mehdi Eker geliyor" iddiası - Son Dakika

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Erdoğan değişikliğin sinyali vermişti! Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili, "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" sözleriyle değişikliklerin arkasının gelebileceği mesajını vermişti.

PAKDEMİRLİ İLK SIRADA

AK Parti kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dile getirilirken, "görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilk sırada yer aldığı öne sürüldü. Erdoğan'ın son dönemde yaptığı kabine değişikliklerinde, parlamentodan isimleri kabineye taşıması nedeniyle Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta da Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ getirilmişti.

3 BAKANLIK DAHA SIRADA

AK Parti kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.

SEÇİM KABİNESİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesi"ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor.