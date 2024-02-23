Fatih Mehmet Maçoğlu\'na açıkça sorduk: CHP\'nin oylarını bölmek için mi Kadıköy\'den aday oldunuz?

31 Mart yerel seçimleri için Kadıköy'den aday olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olarak merak edilenleri ve icraatlarını paylaştı.
"CHP'nin oylarını bölmek için Kadıköy'den aday oldu" eleştirilerine cevap veren Maçoğlu, "Ben bunların bir eleştiri olduğundan çok, insanların duyduğu kaygılar olduğunu düşünüyorum. Ziyaretlerimiz sırasında bizleri sevdiklerini söylüyorlar sonra da "burada oylar bölünür mü?" kaygısı ortaya çıkıyor. Birinin oyunu bölmek, yıkmak üzerine inşa edilen bir anlayış değiliz. Biz demokratik siyaseti önemsediğimizi, daha adaletli ve eşitlikçi olduğumuzu söylüyoruz. Bu kolektif çalışmada herhangi bir kurumu yıkmak olarak görmüyoruz.
Kadıköy'de 470 binin üzerinde yaşayan insan var. Biz bu devrimci, halkçı programı anlatmaya çalışıyoruz. Ben merkezli olup, belediye başkanı olmak istiyorum desem başka bir yerde belediye başkanı olurdum ama bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz bu kötü yönetimin gidişatına mevcut sistem artık bir alternatif olamıyor diye yola çıktık. Biz AKP'li, MHP'li, İYİ Parti... bütün siyasi partilere oy vermiş insanlara kendi programımızı anlatmaya geldik" ifadelerine yer verdi.
Kadıköy kötü mü yönetiliyor?" sorusuna da cevap veren Maçoğlu, "Tamamıyla kötü yönetiliyor dememiz doğru değil. Belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız bu konuda eleştirmek bana etik gelmiyor. Kadıköy ve bu ülkenin tüm ilçelerinde bu sistem eşit ve adaletli bir sistem sunmuyor. Sosyalistlerin olmadığı bütün alanlarda, belediye başkanının etrafına toplanmış insanlara hizmet ediliyor ya da hizmet meselesinde iyi kadrolarla hizmetin her yere gitmediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.
Fatih Mehmet Maçoğlu, hem Ovacık hem de Tunceli Belediye Başkanlığı döneminde yoksullara dağıtmak amacıyla 600 dönümlük Hazine arazisine nohut ekmişti. Maçoğlu'nun bu girişimi çok ses getirirken, Kadıköy'den adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medyada, "Kadıköy'ün caddelerine nohut mu ekecek?" sözleriyle gülümseten paylaşımlar yapıldı. Bu yorumlara çok güldüğünü ifade eden Maçoğlu, "Ülkenin insanlarının espri yönü çok güçlü. Bundan kaynaklı insanlar gördüğü, sevdiği kişilere böyle espriler yapma meselesinde çok güzel şeyler söylediğini biliyorum. Belediye başkanlığı yaptığım her yerde bana 'nohutçu başkan' diyorlardı. Bununla gurur duyuyorum. 2 tane çocuğunu üniversitede okutan aile bir çocuğunun okul kaydını maddi imkansızlık nedeniyle dondurmak zorunda kalmışı. Biz o tohumu alıp mazot desteği vermeseydik o çocukların bir tanesi okuyamayacaktı" diyerek yaptığı işin önemini vurguladı.
Son olarak Kadıköy'de seçimi kazanacaklarını ifade eden Maçoğlu, "Kadıköy'de şimdiye kadar iddialı bir sosyalist aday ortaya çıkarak güçlü bir kampanya yürütmedi. Halk kitleleri, sanatçılar, kurumlar arasındaki çalışmayı büyüttüğümüzde inanın kazanacağız. Bizim dışımızda başka kurumların yaptığı bir ankette bile yüzde 20 başladığımıza dair açıklamaları oldu. Biz kazanacağımızı düşünüyoruz, yaptığımız çalışmalarda şu anda en azından sokaklarda, evlerde baktığımızda çok iyi bir oy oranına sahibiz. Yüzde 38'in üzerinde oy alan parti kazanacaktır, kazanacak olan biziz" dedi.
Son Dakika › Politika › Fatih Mehmet Maçoğlu'na açıkça sorduk: CHP'nin oylarını bölmek için mi Kadıköy'den aday oldunuz? - Son Dakika
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