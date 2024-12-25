Kadın Erkek Eşitliği İçin İyileştirme Gereken Alanlar Belirlendi

Politika

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR VAR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, Kadın Erkek Eşitliği Endeksi Genel Endeks Değerinin Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığı 2023 Pilot Çalışmasına ilişkin bilgi verdi. İstatistiğe göre İsveç yüzde 82,2 oranla ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 52,3 oranla 29'uncu sırada yer aldı. Endeksin kadın ve erkek arasındaki eşitliğin sağlanması açısından iyileştirilmesi gereken alanların olduğunu gösterdiği de kaydedildi.

EN YÜKSEK ŞİDDET ORANI ORTA ANADOLU'DA

Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun ise 2008 ve 2014 yılları arasında yapılan 'eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış 15-59 yaş grubundaki kadınların oranlarını' açıkladı. Buna göre, fiziksel şiddet oranı 2008 yılında yüzde 39,3 iken, 2014 yılında yüzde 35,5 oldu. Cinsel şiddet oranı ise 2008 yılında yüzde 15,3 iken 2014 yılında 12,0 oldu. Fiziksel veya cinsel şiddet olarak ele alındığında da oranın 2008 yılında yüzde 41,9 iken 2014 yılında 37,5 olduğu kaydedildi.

Öte yandan 2014 yılında, yüzde 44,5'lik oranla en yüksek fiziksel veya cinsel şiddet mağduru kadının Orta Anadolu'da yer aldığı bildirildi.

2024 yılında gerçekleşen kadına yönelik şiddete ilişkin yapılan istatistik çalışmasına ilişkin bilgi de veren Altun, "Şu anda halihazırda alan çalışmasını yürütmekteyiz. 31 Ocak tarihi itibarıyla alan çalışması tamamlanmış olacak ve mayıs sonu itibarıyla da inşallah, sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız yine öncekilerde olduğu gibi hem Türkiye düzeyinde hem de bölgesel düzeyde yani, 12 bölge dediğimiz bizim istatistiki bölge bilimleri sınıflamamız vardır. 12 bölge düzeyinde yayınlanacak, 22 bin haneyle görüşeceğiz. Her haneden bir fertle görüşüyoruz. Yani, bir kadın fertle, 15-59 yaş arası, Türk vatandaşı bir kadınla görüşme yapıyoruz halihazırda. Burada çalışmamızın en önemli hususlardan bir tanesi hanedeki kadının yazılım tarafından rassal olarak seçilmesi yani haneye gidiyoruz, öncelikle hane sorularını da aldıktan sonra yazılım tarafından hanedeki fert seçiliyor ve o fertle kadın anketör aracılığıyla doğrudan ayrı bir odada anket yapılmış oluyor. Bu şekilde anketin güvenliğini sağlayacağımızı düşünüyoruz. Buradaki önemli hususlardan bir tanesi çalışma 4 paydaş tarafından yürütülüyor. Yani burada TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TÜİK'in eş güdümüyle çalışmayı yürütüyoruz" dedi.