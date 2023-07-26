'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' diyen ABD Başkanı Amerikalıları şaşırttı - Son Dakika
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'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' diyen ABD Başkanı Amerikalıları şaşırttı

26.07.2023 18:49

ABD Başkanı Joe Biden, sigortacıların ruh sağlığı kapsamını genişletmeyi teşvik etmek için düzenlenen bir etkinlikte, yönetiminin 'kanseri bildiğimiz şekliyle sona erdirdiğini' iddia etti. Biden, Amerikalıların yardıma ihtiyaç duyduklarında utanç duygusunu sona erdirmeyi hedeflediğini ve ruh sağlığı konusunda yardım arayanlara araçlar sağlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Biden kanseri sona erdirmek için araştırmalar ve tedavilere öncülük ettiğini söyledi. Başkan, fiziksel sağlık ve ruh sağlığının eşit şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü Beyaz Saray'da sigortacıların ruh sağlığı kapsamını genişletmeyi teşvik etmek için düzenlenen bir etkinlikte şaşırtıcı bir iddia ortaya attı ve yönetiminin "kanseri bildiğimiz şekliyle sona erdirdiğini" söyledi.

'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' diyen ABD başkanı Amerikalıları şaşırttığı gibi Cumhuriyetçiler kendisi ile dalga geçti

Doğu Odası'ndaki konuşmasında, Başkan, Amerikalıların yardıma ihtiyaç duyduklarında utanç duygusunu sona erdirmeyi hedeflediğini ve ruh sağlığı konusunda yardım arayanlara araçlar sağlamayı amaçladığını açıkça belirtti.

Biden, 80 yaşında, Amerikan toplumunun kırık bir kol ile bir ruhsal çöküşü farklı şekilde ele almasına şaşırdı ve zihninde ikisi arasında "herhangi bir fark" olmadığını söyledi.

"Ülkemizde ruh sağlığı sigortası kapsamını iyileştirmeye çalışıyoruz," dedi Biden, ruh sağlığı savunucularının olduğu bir odaya hitap ederken.

"Arkadaşlar, bilmiyorum, kolumu kırmakla ve bir ruhsal çöküş yaşamak arasındaki farkın ne olduğunu," dedi. "Sağlık - aralarında hiçbir ayrım yok.

"Şimdi tüm Amerikalılar için gerçek ruh sağlığı eşitliği sözünü yerine getirmeliyiz," diye ekledi.

Ayrıca, Biden kanseri sona erdirmek için araştırmalar ve tedavilere öncülük ettiğini söyledi.

Başkan, sık sık amacının "bildiğimiz şekliyle kanseri sona erdirmek" olduğunu söyledi. Geç oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanserinden ölmüştü.

"Her zaman bana sıkça sorulan şey, Amerikalıların bir süre boyunca büyük şeyler yapma konusunda neden güvenlerini kaybettikleri. 'Herhangi bir şey yapabilirsen, Joe, ne yapardın?'" diye sordu.

"Kanseri iyileştirirdim," diye devam etti.

"Neden kanser?" diye baktılar, "Çünkü kimse yapabileceğimizi düşünmüyor, işte bu yüzden. Ve yapabiliriz. Kanseri bildiğimiz şekliyle sona erdirdik," diye belirtti Biden şaşkın bir izleyici kitlesine.

'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' diyen ABD başkanı Amerikalıları şaşırttığı gibi Cumhuriyetçiler kendisi ile dalga geçti

Resmi Beyaz Saray metni başkanın "kanseri bildiğimiz şekliyle sona erdirebiliriz" dediğini iddia ediyor.

Biden, yönetiminin sigorta şirketlerinin ruh sağlığı tedavisi kapsamını artırmalarına olanak tanımak için yeni düzenlemelerle ilerlediğini Salı günü duyurdu.

Bu düzenlemeler, sigorta şirketlerinin müşterilerinin tıbbi ve ruh sağlığı faydalarına eşit erişiminin olup olmadığını incelemelerini gerektirecektir.

Biden, fiziksel sağlığın ve ruh sağlığının eşit şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Kırık bir kemik, depresyon için bakım ihtiyacı olan bir kişi ile aynı ciddiyetle ele alınmalı ve aynı sigorta kapsamına sahip olmalıdır.

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Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' diyen ABD Başkanı Amerikalıları şaşırttı - Son Dakika


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