Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Kutlandı

Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni kutladı ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

07.11.2024 18:51
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Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü tebrik etti.

Ayrım, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Kasım 2020'nin Azerbaycan için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karabağ Zaferi'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde atılan en önemli adımlardan biri olduğuna işaret eden Ayrım, Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği güçlü destekle iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini anlattı. Ayrım, "Tek Millet İki Devlet" anlayışıyla güçlenen birliğin, sadece savaş döneminde değil zaferin ardından başlatılan yeniden inşa süreçlerinde de kendini gösterdiğine dikkati çekerek, şu anda Karabağ'da bir taraftan mayınların temizlendiğini diğer taraftan da enerji santralleri, akıllı kentler, yollar, barajlar ve tüneller yapıldığını belirtti.

Kafkaslar'da kalıcı barış için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Ayrım, "Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış görüşmelerinde iki şartı var. Bunlardan birisi Ermenistan Anayasası'nın değişmesi. Ermenistan Anayasası'nda Karabağ'ın, Ermenistan'a bağlı olduğunu ifade eden bir madde var. Azerbaycan'ın kalıcı barış anlaşmasını imzalamak istememesinin nedeni bu madde. Şu anda diyalog devam ediyor. Temennimiz kalıcı barışın imzalanması yönünde somut adımın atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Ayrım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Karabağ Zaferi'nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması için Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC Dostluk Grubu kurulmasını sağlamasının da önemine değindi.

Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümünü kutlayan Ayrım, "Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet anlayışını bir kez daha dünyaya kanıtlayan ve onur nişanı olan bu zaferi kutluyorum. Bu, adaletin zaferidir. Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için bağımsızlık uğrunda şehadete koşan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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