Karabiga'ya Yatırımlar İçin Ankara'ya Giden Belediye Başkanı Müjdeleri Sıraladı - Son Dakika
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Politika

Karabiga'ya Yatırımlar İçin Ankara'ya Giden Belediye Başkanı Müjdeleri Sıraladı

Karabiga\'ya Yatırımlar İçin Ankara\'ya Giden Belediye Başkanı Müjdeleri Sıraladı

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga'ya yönelik talep edilen ve planlanan yatırımları görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Görüşmelerin ardından müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Elbi, 'Karabiga'mızın hizmet yolculuğu hız kesmeden devam edecek' dedi.

23.08.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga'ya yönelik talep edilen ve planlanan yatırımları görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Görüşmelerin ardından müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Elbi, "Karabiga'mızın hizmet yolculuğu hız kesmeden devam edecek" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve Karabiga için planlanan projeleri görüşmek üzere Ankara'ya giden Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Söyler ve Mehmet Koç, Rekabet Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metehan Hacımustafaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Altyapı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin ve Spor Toto Başkanlığında görüşme ve istişarelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından Karabiga'ya yapılacak Kapalı Spor Salonunun ve Yeni bir Aile Sağlık Merkezinin müjdesini duyuran Başkan Elbi, Ankara programı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karabiga'mız için canla başla çalışmaya devam ederken,devam eden ve yeni projelerimiz hakkında Ankara'da önemli görüşmelerde bulunduk. Karabiga'mızda çok önemsediğimiz Kapalı Spor Salonumuz için Spor Toto Başkanlığında toplantı gerçekleştirdik. Kapalı Spor Salonumuz için artık son aşamaya gelindi ve inşallah hızlı bir şekilde hemşehrilerimize kazandıracağız. Bir diğer önemli konumuz Sağlık Bakanlığımızdaydı. Geçtiğimiz hafta müjdesini verdiğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yanı sıra Karabiga'mıza yeni bir Aile Sağlık Merkezi kazandırmak istiyoruz. Bunun için de gerekli görüşmelerimizi yaparak kısa sürede yapılması için sözünü aldık. Ardından ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız ve Kültür Turizm Bakan Yardımcımız ile devam eden çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk.Karabiga'mız için çalışmaya, hemşehrilerimize yakışır şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bir yandan üstyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da Karabiga'mıza değer katacak projeleri hazırlayarak ısrarla takip ediyoruz.Ankara'da yoğun bir program ile öncesinde hazırlığını yaptığımız konular hakkında çok sayıda görüşme yaptık ve her görüştüğümüz konudan aldığımız olumlu neticeler ve müjdeli haberler ile programı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere her zaman büyük destek olan ve her konuda bizim yanımızda olan AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'e, Ankara programımız kapsamında ziyaret ettiğimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Söyler ve Mehmet Koç, Rekabet Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metehan Hacımustafaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Altyapı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabiga'ya Yatırımlar İçin Ankara'ya Giden Belediye Başkanı Müjdeleri Sıraladı - Son Dakika

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