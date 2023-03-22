Karamollaoğlu'nun Ayasofya ile ilgili paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 3 yıl geçerken Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

"GERÇEK MANADA AÇILACAK"

Liderlerin bu noktada attıkları her adım dikkatle takip edilirken, Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir paylaşım yaptı. Saadet lideri, paylaşımında "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih'in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Karamollaoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Ayasofya'nın 3 yıl önce cami olarak ibadete açıldığına dikkat çekere yorumlarda bulundu.

O paylaşımlardan bazıları: