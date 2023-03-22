Karamollaoğlu'nun Ayasofya ile ilgili paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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Karamollaoğlu'nun Ayasofya ile ilgili paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü

22.03.2023 09:53

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, "İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." açıklamasında bulundu. Bu paylaşımın altında onlarca kullanıcı Ayasofya'nın çok önceden cami olarak açıldığına yönelik yorumlar yaptı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 3 yıl geçerken Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

"GERÇEK MANADA AÇILACAK"

Liderlerin bu noktada attıkları her adım dikkatle takip edilirken, Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir paylaşım yaptı. Saadet lideri, paylaşımında "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih'in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

GÜNDEM OLDU

Karamollaoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Ayasofya'nın 3 yıl önce cami olarak ibadete açıldığına dikkat çekere yorumlarda bulundu.

O paylaşımlardan bazıları:

Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
YORUMLAR (4)
  • Erdinç Uzuner: Bizim Temel reis bile senden iyidir. Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: YOK GERÇEK MANADA AÇILACAK DERKEN MÜZE OLARAK MI AÇILACAK DEMEK İSTEDİ BEN ÖYLE ANLADIM Cevap Yaz 94 6 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: belkide yazdıkları doğru. kilise yapabilirler. artık bu 70 yaş sorunu siyasetten kalkmalı. Cevap Yaz 45 3 Yayından Kaldır
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Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu Karamollaoğlu'nun 'Ayasofya' paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu'nun Ayasofya ile ilgili paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu'nun Ayasofya ile ilgili paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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