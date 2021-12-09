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Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı - Son Dakika

Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı

09.12.2021 14:41
Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı

Bu yıl Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Karatay Türbeönü Buluşmaları" başladı.

Bu yıl Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Karatay Türbeönü Buluşmaları" başladı.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında bu yıl Karatay Belediyesi ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Karatay Türbeönü Buluşmaları" başladı. Geleneksel hale gelen etkinliklerin ilk gününde Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu, "İrfani Nağmeler" temasıyla Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan bir diğer topluluk ise musiki ve şiir dinletisiyle çadırı dolduran misafirlere güzel bir gün yaşattı. Öte yandan söz konusu müzik toplulukları, Mevlana Meydanı'nda kurulan çadırda 17 Aralık'a kadar konserlerini sürdürecek.

"Türbeönü, dostlarımızın buluşma merkezi oldu"

Konser ve dinletilerin ardından "İrfan Vakti Sohbetleri" bölümünde Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenledikleri "Karatay Türbeönü Buluşmaları"nı değerlendiren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın emanetine sahip çıkmak için belediyeler ve tüm kurumlarla işbirliği halinde olduklarını söyledi. "Türbeönü Buluşmaları"nın 4 yıl önce başladığını aktaran Yarar, "Hazreti Mevlana, Karatay ilçemizde metfun. Onun için de bu programlarımıza 'Karatay Türbeönü Buluşmaları' dedik. Bu dostane bir meclisimizde 10 gün boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden kardeşlerimiz, birbirinden güzel konser ve müzik dinletileri sunacaklar. Yine irfan sohbetlerimiz var. Yani burası bir sohbet merkezi, dostlarla buluşma merkezi. Tüm hemşehrilerimizi meclisimize bekliyoruz. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Esin Çelebi Bayru'dan sema uyarısı

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'ın kısa değerlendirmesinin ardından "İrfan Vakti Sohbetleri"ne geçildi. Ömer Bardakçı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, sema ayinlerinin aslına ve ruhuna uygun olarak yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesine vurgu yaptı. Esin Çelebi Bayru, "Semazen semaya çıkarken mutlaka vakit namazını kılmıştır. Abdestiyle çıkar, giydiği her kıyafetin bir manası vardır. Her dönüşünde Allah lafzı ile sema eder. Bu yüzden düğün, dükkan açılışı gibi yerlerde sema gösterisi adı altında yapılan gösterilere biz sadece dönmek olarak bakıyoruz. Bizim en çok üzüldüğümüz taraf o kıyafetle sema gösterisi yapıldığının söylenmesi" dedi.

Başkan Hasan Kılca Karatay'ı ve çalışmalarını anlattı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendisini dinlemeye gelen konuklarına Karatay'ı, Konya'nın manevi mimarlarını ve özellikle Konya ile Karatay'ın tarihi dokusu, kültürel ve sosyal yapısına uygun yeni projelerini anlattı. Konya'nın çok güçlü bir medeniyete sahip olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, belediyeler olarak Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Emir Celaleddin Karatay gibi Konya'nın manevi iklimine katkı sunan daha pek çok değeri daha iyi tanıtmak için çalıştıklarını söyledi. Mevlana Arkası ile ilgili devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Hasan Kılca, çalışmalar tamamlandığında bölgenin eski tarihi yapısına uygun bir şekilde yeniden misafirlerini ağırlayacağını kaydetti. Kılca, "Bu bölge yalnızca Konya'nın ve Karatay'ın değil, Türkiye'nin hatta dünyanın en kıymetli markası. Bu önemli değerin çok daha iyi tanınması ve tanıtılması gerekiyor. Bu kapsamda Hz. Mevlana'nın türbesinin arkasında, 70 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yürüttüğümüz çalışmalar sürüyor. Söz konusu alandaki kamulaştırmalarımız tamamlanmak üzere ve projelerimizi bitirdik. Buraya bir Şehir Müzesi kazandıracağız. Mevlana Hazretlerinin babasına ait Belh'teki medresenin aynısını buraya inşa edeceğiz. Hz. Mevlana'ya ait hamam ile elimizde rölövesi olan birçok yapıyı da yeniden tarihi yapısına uygun bir şekilde yapacağız. Yani Konya'ya gelen yerli-yabancı turistlerimiz bölgede daha canlı daha yaşanabilir ve daha tarihi dokusuna uygun bir alana şahitlik edecekler. Mahmutdede Sokak'ta gerçekleştirdiğimiz ve Akçeşme Mahallesi'nin neredeyse tamamını kapsayan restorasyon çalışmalarla Konya'nın başka bir tarihi silueti ortaya çıktı. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak bizler; şehrimizin tarihi dokusuna uygun olmayan Mevlana Çarşısı'nın dönüştürülmesi için de çalışma yürütüyoruz. Tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edilen çarşımız tamamlandığında hem misafirlerimiz için hem de hemşehrilerimiz için yepyeni yaşam alanlarına kavuşmuş olacaklar" dedi.

"Karatay'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyoruz"

Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdikleri kültürel çalışmalardan da söz eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Belediye olarak pek çok kültürel etkinlik yapıyoruz. Mevlana Şiir Şölenlerini her yıl Haziran ayında yapmaya gayret ediyoruz. Hz. Mevlana'nın tanıtımıyla ilgili de kültürel yayınlarımız var. Minyatür sanatı ile Mevleviliği anlatan bir eserimiz var. Bunun dışında Mihrimah isimli bir çizgi dizi yayınladık. Mevlana Hazretlerini birer dakikalık videolarla özellikle gençlerimize tanıtmak istedik ve çok ilgi çekti. Şehrimize gelen misafirlerimiz için turizm alternatiflerini çoğaltıyoruz. Bu kapsamda Obruk Hanı'nın restorasyonunu yaptık çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Yine belediye olarak ilçemiz sınırları içinde bulunan Boncuklu Höyük ve Savatra gibi antik kentlerin kazı çalışmalarına destek veriyoruz. Bölgemizde dünyada başka bir yerde olmayan yaban koyunları var. Karatay Termal Tatil Köyümüzü ve Lavanta Bahçemizi büyütüyoruz. Bu ve daha sayamadığımız pek çok projemizle Konyamızın turizmine katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı
Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı
Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı
Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı
Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı

mevlana, Karatay, Turizm, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Türbeönü Buluşmaları başladı - Son Dakika


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