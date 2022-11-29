Enerji krizi yaşayan Avrupa alternatiflere yöneldi! Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya doğal gaz tedarik edecek - Son Dakika
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Enerji krizi yaşayan Avrupa alternatiflere yöneldi! Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya doğal gaz tedarik edecek

29.11.2022 14:53

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğurduğu enerji krizi Avrupa ülkelerini alternatiflere zorluyor. Bu kapsamda Katar devlet doğal gaz şirketi QatarEnergy, 2026 yılından itibaren 15 yıl süreyle Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz olan LNG ihraç etmek için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaştı.

Avrupa'da enerji krizi devam ederken ülkeler Körfez'e yönelmeye başladı. Bu kapsamda Katar ve Almanya arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

2026 YILINDAN İTİBAREN KATAR LNG İHRACAT EDECEK

Katar devlet petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy, ABD'li enerji devi ConocoPhillips ile Almanya'ya 2026 yılından itibaren en az 15 yıl süreyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç etmek için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıvı gaz üretim merkezi Ras Laffan'dan Almanya'nın LNG terminali Brunsbuettel'e yıllık 2 milyon ton LNG tedarik edilecek.

"KATAR SİYASETİ TİCARETTREN AYIRIYOR"

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO'su Saad al-Kaabi, ConocoPhillips CEO'su Ryan Lance ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Katar, siyaseti ticaretten ayırıyor. Bugün bir ABD şirketi ile Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz satışı için anlaşma imzalandı" diye konuştu.

"ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI"

Anlaşmanın Almanya'nın uzun vadeli enerji güvenliğine katkıda bulunacağını belirten Bakan Saad al-Kaabi, "Almanya, Avrupa'daki en büyük gaz pazarını temsil ediyor. Biz de (Almanya'nın) enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. Al-Kaabi, daha fazla tedarik için diğer Alman şirketleriyle görüşmelerin de devam ettiğini kaydetti. ConocoPhillips CEO'su Lance ise anlaşmayı "Dünya enerji güvenliğine hayati bir katkı" olarak nitelendirdi.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın ardından doğal gaz akışını önemli ölçüde azalttığı Avrupa ülkeleri, alternatif tedarik yollarına yönelmişti. Ukrayna'daki savaştan önce doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını Rusya'dan sağlayan Almanya, Ağustos ayının sonundan bu yana Rusya'dan gaz almıyor. Berlin yönetimi, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için 5 sıvılaştırılmış doğal gaz terminali inşa ederken, ilkinin kısa süre içinde hizmete girmesi bekleniyor. Almanya'nın mevcut gaz arzının çoğu Norveç, Hollanda ve Belçika'dan geliyor.

Kaynak: İHA
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