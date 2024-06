Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ateşkes Teklifine Net Bir Tutum Sergilemesini Bekliyor

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD tarafından duyurulan son ateşkes teklifine yönelik, " İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD tarafından duyurulan Gazze'de ateşkes teklifine ilişkin konuştu. Sözcü El-Ensari müzakerecilerin henüz her iki tarafın da ateşkes teklifine "somut onayları" olmadığını söyledi. İsrail hükümetinde ateşkes teklifine ilişkin görüş ayrılığı yaşanmasına değinen El-Ensari, "İsrail hükümetindeki masadaki teklifin kabulü konusunda tartışmalar var. Uluslararası toplum olarak önerileri kabul etmeleri için her iki tarafa da baskı uygulamamız ve bu işi derhal bitirmemiz gerekiyor. Bu da ancak hepimizin birlikte çalışarak her iki tarafın da bir anlaşmaya varmaları gerektiğini anlamasını sağlamamızla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse tam bir galibiyet elde edemez"

El Ensari savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturup anlaşmaya varmaktan başka bir seçenek olmadığını söyleyerek, "Bu savaşta hiç kimse tam bir galibiyet elde edemez. Hamas'ın ortadan kaldırılabileceği veya Filistin meselesinin tamamen bir kenara bırakabileceği yönündeki düşüncelerin yalnızca daha fazla şiddet doğuracağının ve bunun gerçekleştirilemez olduğunun uluslararası toplum için çok açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz"

El Ensari, "ABD'nin Gazze teklifine yönelik İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ateşkes anlaşması Gazze'deki tüm insanların, rehinelerin ve ailelerinin uzun süredir çektiği acılara derhal son vermeli, kalıcı bir ateşkes ve krizin sona ermesi için bir yol haritası sağlamalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. - DOHA