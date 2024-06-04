Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ateşkes Teklifine Net Bir Tutum Sergilemesini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ateşkes Teklifine Net Bir Tutum Sergilemesini Bekliyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD tarafından duyurulan son ateşkes teklifine yönelik, İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini beklediklerini söyledi. El-Ensari, müzakerecilerin henüz her iki tarafın da ateşkes teklifine somut onayları olmadığını belirtti ve uluslararası toplumun önerileri kabul etmeleri için her iki tarafa da baskı uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturup anlaşmaya varmanın başka bir seçenek olmadığını ifade ederek, hiç kimsenin tam bir galibiyet elde edemeyeceğini söyledi.

04.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD tarafından duyurulan son ateşkes teklifine yönelik, " İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD tarafından duyurulan Gazze'de ateşkes teklifine ilişkin konuştu. Sözcü El-Ensari müzakerecilerin henüz her iki tarafın da ateşkes teklifine "somut onayları" olmadığını söyledi. İsrail hükümetinde ateşkes teklifine ilişkin görüş ayrılığı yaşanmasına değinen El-Ensari, "İsrail hükümetindeki masadaki teklifin kabulü konusunda tartışmalar var. Uluslararası toplum olarak önerileri kabul etmeleri için her iki tarafa da baskı uygulamamız ve bu işi derhal bitirmemiz gerekiyor. Bu da ancak hepimizin birlikte çalışarak her iki tarafın da bir anlaşmaya varmaları gerektiğini anlamasını sağlamamızla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse tam bir galibiyet elde edemez"

El Ensari savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturup anlaşmaya varmaktan başka bir seçenek olmadığını söyleyerek, "Bu savaşta hiç kimse tam bir galibiyet elde edemez. Hamas'ın ortadan kaldırılabileceği veya Filistin meselesinin tamamen bir kenara bırakabileceği yönündeki düşüncelerin yalnızca daha fazla şiddet doğuracağının ve bunun gerçekleştirilemez olduğunun uluslararası toplum için çok açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

"İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz"

El Ensari, "ABD'nin Gazze teklifine yönelik İsrail'in tüm hükümeti temsil edecek net bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Ateşkes anlaşması Gazze'deki tüm insanların, rehinelerin ve ailelerinin uzun süredir çektiği acılara derhal son vermeli, kalıcı bir ateşkes ve krizin sona ermesi için bir yol haritası sağlamalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Sözcü, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ateşkes Teklifine Net Bir Tutum Sergilemesini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:59 Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti Komşusunu tüfekle öldüren emekli polis intihar etti
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ateşkes Teklifine Net Bir Tutum Sergilemesini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement