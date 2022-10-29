'Cumhuriyet bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir' diyen Mahir Ünal'dan 29 Ekim paylaşımı

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini hedef alan sözleriyle büyük tepki çekmişti.

KENDİ PARTİSİ DE SAHİP ÇIKMADI

Kendi partisi tarafından bile eleştirilen Mahir Ünal'ın bu paylaşımı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ" İFADESİNİ KULLANDI

Sosyal medya hesabından "Türkiye yüzyılı" vurgulu bir paylaşım yapan Ünal, "Türkiye Yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Mahir Ünal'ın o paylaşımı;