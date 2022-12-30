Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın "800 dönüm yerim var" sözleri büyük tartışma yarattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın Su Yönetimi Sempozyumu"nda bir konuşma gerçekleştirdi. Aktaş burada sanayici olduğunu belirtip, 800 dönüm yere sahip olduğunu söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"800 DÖNÜM YERİM VAR"

"Yeni OSB'lere izin vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Aktaş: "Ya kusura bakmayın ben ofsayta düşecek bir bir adam değilim. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi çok iyi biliyorum. Ben bir sanayi düşmanı falan değilim, ama beni sanayi düşmanı ilan ettiler bu şehirde. Ben bir sanayiciyim ya. 800 dönüm yerim var yani. Oğlumla ortağım harıl harıl iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz gücümüz var. İş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI BU KADAR KARLI BİR İŞ Mİ?"

Bir belediye başkanının bu kadar büyük bir dönümde yer sahibi olması muhalefetin dikkatini çekti. Sosyal medyadan Aktaş'ın o anlarını paylaşan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Var'a gerek yok, açık ofsayta düştün Alinur Aktaş. 800 dönüm sanayi arsasını nasıl elde ettin? Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kadar karlı bir iş mi? Açıkla…" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İYİ Partili Türkoğlu'nun ardından sosyal medya kullanıcıları da Aktaş'ın açıklamaları hakkında yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken bazıları ise 800 dönüm ifadesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları: