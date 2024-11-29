Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto - Son Dakika
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Politika

Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıfta bulunduğu sırada alandaki bir kişi "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diyerek bağırmaya başladı. Bu sözlerden sonra devreye giren Erdoğan, "Yavrum, burada siyonistlerin ağzı, dili olma..." diyerek protestocu şahsa karşılık verdi.

29.11.2024 15:28
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TRT World Forum'unda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıfta bulunduğu sırada alandaki bir kişi "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi.

"BURADA SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA"

Bu esnada sözlerine ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrum, burada siyonistlerin ağzı, dili olma... Siyonistlerin ağzı dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlamamışsınız" sözleriyle kendisine seslenen kişiye karşılık verdi. Protestocu şahıs, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

"BUGÜN HAREKETE GEÇMEZSEK NE ZAMAN GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."

Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdıran protesto

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • yilmaz aslan:
    Üzmeyin arkadaşı.o böyle şeylere pek alışık değil 294 101 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    22 YILDIR YALANMIŞ , TV DE KİMSEYLE KARŞILIKLI TARTIŞMAYA ÇIKMAMIŞ VE HERKESE ATAR YAPAN BİRİ PROTESTOYU KABUL EDER Mİ ? 316 77 Yanıtla
  • Homeless Pets:
    babaannemin kurgu değil dediği video.... 108 24 Yanıtla
  • melek kasap:
    adamı adamm , anlar insan olmayana ne dersen boş ... 66 22 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Kimbilir o gencin şimdi başına beler getirecekler Allah yardımcısı olsun 66 7 Yanıtla
  • Banan Sean:
    Hülloğğğ 58 11 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Asla eleştiremezsiniz ne haddimize o bir ekonomist o bir deha o bir dahi say say bitmez.. Avrupa siyasileri bırak eleştirmeyi adamların suratlarına yumurta fırlatıp atıyorlar tebessüm edip geçiyorlar. Bizde olsa varya ömür boyu çıkamazsın içeriden ne kadar faili meçhul olay varsa kitlerler üzerine savun savuna bilirsen kendini. 61 5 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Giden gemilere cevap versene recep emmi 60 4 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    Erduvan hazretlerine öyle denirmi tövbe haşa ülke batar :))))) 53 8 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    Adamın geleceği karardı. 55 4 Yanıtla
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