Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde hayata geçirecekleri 14 projeyi açıkladı

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç, katıldığı Kayseri Ticaret Odası'nın meclis toplantısında yeni dönemde hayata geçirecekleri 14 projeyi açıkladı. Büyükkılıç, Erkilet bölgesine giden yeni tramvay hattının yapılacağını, bu hattın emniyetin önünden Seyyid Burhaneddin Türbesine kadar 4 kilometre boyunca yerin altından geçeceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memdh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'nın Ocak ayı Meclis Toplantısına katıldı. Burada konuşan Büyükkılıç, belediyecilikte adeta zirveye ulaşıyor ve çağın gereğine uygun belediye hizmetleri sunduklarını söyleyerek, "Bu açıdan da tarımda, hayvancılıkta, kültürel, sportif, eğitim, sağlık ve gastronomi alanında biz varız. Şehrimizi biz her alanda geleceğe taşıyacağız diyoruz. Organize sanayilerimizle, odalarımızla, STK'larımızla, kurum ve kuruluşlarımız ile dayanışma içerisinde neler yapabilirize kafa yoruyoruz. "Ben yaptım oldu, işine gelirse" demek gibi bir lüksümüz olmadığını, istişare edip yol alarak "sizler istediniz, biz yaptık" mantığı içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla sahiplenen, aidiyet duygusu oluşturan bir yaklaşım ile belediyecilik örnekleri sergiliyoruz. Bu tür özellikle saymakla bitmez. Çok şükür halkımızın arasındayız ve halkımıza bakacak yüzümüz var. Hiçbir kardeşimizin başını yere eğdirecek bir davranışımız yada icraatımız olmadı. Olmaz diye de dualarınızı bekliyorum" dedi.

Yeni dönemde yapılacak olan projelerden 14 tanesini açıklayan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı zaman zaman değişik şekilde hemşerilerimizin konuştuğu, "Başkanım her şey iyi güzel de şu Kartal'a bir çözüm bulun" dediği bir boyut. Talas'tan, Hulusi Akar Bulvarı'ndan, Erciyes'ten gelen boyut, Cumhuriyet meydanından Talas'a gelen boyut ve aynı şekilde Kartal Bulvarı'ndan gelen ve giden boyutuyla yeri geldiğinde günde 85 bin aracın geçtiği bir boyut. Bu bölgedeki önemli kavşağımızla ilgili önümüzdeki dönemde projemiz hazır. Dünya Bankasından uygun şartlarda kaynağı da hazır. İhaleyi yaparken işi bilenleri davet ederek, kısa sürede yapılmasını sağlayarak şehrimizin trafiğini sabote etmeden yapacağız. Kartal Kavşağımız ile birlikte üniversitemizin önündeki kavşak, Tacettin Veli Bulvarına gelen kavşak ve Hisarcık'tan inen yerdeki kavşakla beraber toplamda 4 kavşak hayata geçmiş olacak. Belsin bölgesinden Kumsmall'a giden hattımızı uzattık ve Talas Mevlana Mahallesi'ndeki hattımızı hayata geçirmiştik. Bunun yanında 11 tane de tramvay aracını da filomuza kattık ve 80 araca ulaşmış olduk. Erkilet Bulvarına gelen, oradan havaalanına, emniyet binamızın önünden altına giren, Seyyid Burhaneddin Türbesinin oradan yüzeye çıkan ve Hulusi Akar Bulvarı'ndan bir ring oluşturacak şekilde bir çalışmayı da onay için sunduk. bunun da takipçisi olacağımızı ve en kısa zamanda başlamak suretiyle hayata geçireceğimizi belirtmek isterim. Kartal Kavşağı'ndaki projenin de bu proje ile eş güdüm şekilde hayata geçeceğini hatırlatmak istiyorum. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi diye projemizi var. Seracılıkla ilgili çalışma yapıyoruz. Buradaki üreticilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. bunlara yardımcı olmak adına gerekli çalışmalarımızı yapmak suretiyle uzman kurum ve kuruluşlardan da destek alarak orada yetiştirilecek ürünlerin hem kalitesini hem çeşitliliğini yapmak için ücretsiz destek vermek için böyle bir hizmet sunacağız. Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı kuruyoruz. Bir deprem yaşadık. Depremle ilgili Afet Daire Başkanlığımızı kurduk ve gerekli çalışmalarımızı yaptık. Biz şehrimizi zaten dirençli şehir olarak geleceğe hazırlama yönünde irademizi gösteriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 200 milyon metrekarelik bir alanda şehrimizde binanın yoğun olduğu bölgelerde mikro bölgeleme çalışmasıyla şehrin röntgenini çekiyoruz. Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığımızı hayata geçirirken tüm kurumları paydaş olarak görüp bu konuda da mobilya uygulamalarımızla yaşamın her alanda hem yaşamı kolaylaştıracağız hem de verimliliği artıracağız" dedi.

Gençlik oyunları düzenleyeceklerinin altını çizen Büyükkılıç, projeleri şu şekilde açıkladı:

"Gençlik oyunları yapacağız. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. 5 tane üniversitesi olan bir şehirdeyiz. Özellikle gençlere dijital zehirlenmelerden ve uyuşturucudan uzak geleceğe yönelik olarak öz güven içerisinde sosyal zenginlik sağlayarak gerekli çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum. Onların istekleri istikametinde hareket ederek şehrimize bir zenginlik kazandıracağız. Deprem, Afet Eğitim Merkezini kuracağız. Bu merkezde depremle ilgili şuur oluşturmak, buna yönelik olarak sarsma tablası ve simülasyon sistemlerini kurmak, yangın söndürme simülasyonun kurmak, rüzgar ve fırtına simülasyonunu kurmak ve acil durum ihbarı ve enkaz koridoru gibi her alanda hem çocuklarımızı oynayacak hem de eğitilecek. Uygulamalar ile şuurlandırılacak. Lojistik merkezi projemiz var. Sadece kamyon garajı anlamında değil her aracı ilgilendiren şehrimizin dışında, hizmetlerimizin kalitesini yükseltecek ve şehrimize ekonomik olarak katkı sağlayacak olan lojistik 4.0 dediğimiz şekildeki anlayış ile hizmetimizi hayata geçireceğiz. Yeri ve gerekli projemiz hazır. Ticari ofisler, sosyal tesisler ve kiralanabilir alan, serbest depo alanları, makine ekipman garajı gibi yerler olacak. Bunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstlenecek, işlem öncülüğünde yürüyecek ve atıl kalmasını da engelleyecek. Bu paydaşlarımız ile iş birliği yapmayacağız anlamına gelmez. Burada hep beraber yük çekeceğiz. Rant odaklı değil, hizmet odaklı olan projeyi şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. İkinci bir arıtma tesisi ve bunun yanında oradaki çamuru yakarak hem enerji kazanımı elde etme hem de sıfır atık mantığı içerisinde çevre kirliliğini önleme, orada çıkan ürünlerle ilgili de yapı malzemelerini kullanma gibi projeyi hayata geçiriyoruz."

Büyükkılıç ayrıca, OSB-Erenköy Bulvarı yeni yol çalışması, yağmur suyu hasadı, Alzheimer Merkezi, Spor Köyü, 2 ayrı bölgede Karavan Park ve Bilişim Akademisi projelerinin de yeni dönemde hayata geçeceğini söyledi. - KAYSERİ