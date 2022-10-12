KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika
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KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

12.10.2022 17:12
KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda sunum yapan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak, 2011 yılında faaliyete geçen TKDK'nın 16 sektörde girişimcilere destek verdiğini ve bütçesinin yüzde 75'inin Avrupa Birliği tarafından karşılandığını söyledi.

TKDK'nın kadın ve gençlere yatırım imkanı sağlayan bir kurum olduğunu vurgulayan Adak, "2011 yılından bugüne kadar toplam 16,2 milyar liralık yatırımın gerçekleştirilmesine olanak sağladık. 21 bin 423 projeye 8,6 milyar liralık hibe desteği verdik. Yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağladık. Kadınlarımız için yaklaşık 5 bin projeye destek verdik, dolaylı olarak en az 12 bin kadına da iş imkanı sağladık." diye konuştu.

Adak, kadınların kooperatifleşme konusunda daha cesur olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların kooperatifleşme konusunda cesur olmadıklarını, özellikle güven konusunda titiz davrandıklarını gördük. Bu alanda biraz daha cesur olabilirlerse daha fazla kaynaktan istifade etmeleri mümkün. Çeşitli illerde 5 kadın kooperatifi projesine 6 milyon lira hibe verdik." dedi.

Kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katılımı için çeşitli uygulamaları bulunduğunu ifade eden Adak, projesi onaylanan kadın girişimcilere ek puan verdiklerini, onlara ek hibeler vererek pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydetti.

Komisyonda, SGK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanvekili Ebru Fisün Aydın da kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi kapsamında yürütülen AB projeleri ve "Türkiye İçin Komşu Anne Model Sistemi" önerisi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve ABD gibi ülkelerde uygulanan "komşu anne sistemi" ile eğitimli bakıcıların, belirli ücret karşılığında evinde birden fazla çocuğa aynı anda baktığını aktaran Aydın, Türkiye'de de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetimi ve koordinesinde hayata geçirilebilecek benzer uygulama ile kadınların istihdamının desteklenebileceğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit de "Kadın İstihdamında İş ve Aile Dengesinin Sağlanması" konusunda komisyon üyelerine bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika

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