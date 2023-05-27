Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu

27.05.2023 15:48

Aile Destekleri Sigortası buluşmasında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamaları sırasında kendisine seslenen bir kadını kürsüye davet etti. Geçim derdi yaşadığını belirten kadın, "Gelen gün giden günü aratıyor. Öyle bir zor hayat geçiriyoruz ki. Bize hâlâ tozpembe bir tablo çiziyorlar, ben bilmiyorum bana hiç olmadı o toz pembe hayat" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE KAZANIYORSA HAKÇA DAĞITILMALI"

Birçok kadının kürsüye çıkarak yaşadığı sıkıntıları anlattığı programda daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Her evde huzur ve bereketin olmasını sağlayacağız. Kişiler değil, devlet kazanmalı. Türkiye kazanıyorsa hakça dağıtılmalı. Şu an belediyelerimizde var, tüm Türkiye'ye uygulayacağız. Her evde asgari bir gelir güvencesi lazım. Siyaset, toplumu huzurlu kılmaktır. Saraylarda oturmak gibi bir kaygım yok, sizin gibi yaşayacağım. Ev kadınlarının da emeklilik hakkı olabilmeli. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim." dedi.

"BANA HİÇ OLMADI O TOZ PEMBE HAYAT"

Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken, bir kadın ise kürsüye seslendi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye davet edildi. 59 yaşında olduğunu ve eşinin vefat ettiğini, tek başına çocukları ile torunlarına destek olmaya çalıştığını belirten kadın, "Gelen gün giden günü aratıyor. Öyle bir zor hayat geçiriyoruz ki. En yakından en acı şekilde yaşayan ben oldum. Yeri geldi çocuklarımın önüne bir tas koyduğumda geri çekildiğim de oldu. Bize hâlâ tozpembe bir tablo çiziyorlar, ben bilmiyorum bana hiç olmadı o toz pembe hayat." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (8)
  • erdemir : her ne hikmetse bay kemal neden başörtülü bayan çıkarıyorsun vitrine yemezler bay kemal.bu numaralar eskidi Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
  • Yücel Uygun: Bilmem sana daha onceden soyledilermi sen ve yancilarin tiyatroya devam ettikce sadece hayelinizde cumhurbaskani rolune burunursunuz yalan riya dolan hepsi sizde Cevap Yaz 43 11 Yayından Kaldır
  • doğan süzen: bu sahnelerden bıktık artık kemaal tiyatroyu bırak artık yaş kemale erdi biz bıktıkta sizin tiyatrolardan sen bıkmadınmı Cevap Yaz 76 37 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu - Son Dakika


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