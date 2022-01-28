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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı

28.01.2022 21:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı tarifi! 5 kriteri tek tek saydı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarifini 5 maddede açıkladı. Yeni adayı tarif eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti bilmeli, sağduyulu olmalı, ittifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli, aday siyasetçi olmalı, çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili birçok ismin adı geçerken Kılıçdaroğlu, 5 madde yeni aday tarifini yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tarifi;

  • Devleti bilmeli.
  • Sağduyulu olmalı.
  • İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.
  • Aday siyasetçi olmalı. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanımalı.
  • Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok.

"UYGARCA KONUŞARAK ÇÖZÜLÜR"

Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın parçalanacağına yönelik ülkeyi beklentiye sokmaya çalıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şu an güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışan altı siyasi parti genel başkanı da büyük sorumluluk içinde hareket ediyor. Demokrasi konusundaki açmazların farkındalar. Altı siyasi partinin genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir görüş addediyorlarsa bu Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır, umut vericidir. İttifakı oluşturacak siyasi partiler oturacak, konuşacak, kamuoyuna taahhütlerde bulunacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken hangi adımların atılması gerekiyor, bu konuda çalışmak, çaba göstermek gerekiyor. Toplumun karamsar olmasına hiç gerek yok. Bütün bu sorunlar akılcı yöntemlerle uygarca konuşarak tartışarak çözülür" ifadelerini kullandı.

"YARIN SEÇİM OLACAK GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, yarın seçim olacak gibi çalıştıklarını ifade ederek, "Seçim sandıklarının başındaki görevlilere kadar çalışma yapıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. 'Erdoğan seçim yapar mı, kaybetse de gitmez...' Bunlar hayal, halkın moralini bozmak için bazı arkadaşların yazdıkları, televizyonlarda söyledikleri. Seçim olacak ve Erdoğan'ı demokratik yollarla göndereceğiz. Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşların bunu bilmesini isterim. 'Efendim acaba seçim olur mu?' diye soruyorlar. Bu özellikle AK Parti kanadının pompaladığı bir şey, insanların sandığa gitmemesini sağlamak için yürütülen bir çaba. Hiç kimsenin hele hiçbir aydının bunu söylemeye hakkı yok. Seçim olacak ya zamanında ya erken. Sandığa gideceğiz, sandıklara sahip çıkacağız, oyumuzu kullanacağız ve bir kâbus dönemini sonlandıracağız, herkesin buna inanması lazım" diye konuştu.

İTTİFAKIN İSMİ DEĞİŞEBİLİR

Yeni partilerle yeni bir ittifak kurulması ya da Millet İttifakı'nın isminin değişmesi konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. 'Benim düşüncem şudur' demem doğru olmaz" dedi.

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Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

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