Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında tam karşısına asılan Demirtaş pankartı dikkat çekti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında tam karşısına asılan Demirtaş pankartı dikkat çekti

10.05.2023 11:36

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce'deki mitinginde sahnenin tam karşısındaki binaya bir pankart asıldı. Kılıçdaroğlu ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın el sıkıştığı bir fotoğrafın basıldığı pankartta; "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadeleri yer aldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Düzce'de miting yaptı. Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara seslendiği anlarda, arkasında görünen bir pankart ise dikkat çekti.

DEMİRTAŞ'LA FOTOĞRAFI YER ALDI

Pankartta, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı bir fotoğraf yer aldı. Söz konusu pankartta, "Söylesene bu meydanda! 'Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı iktidara gelirsem serbest bırakacağım' diye" ifadeleri yer aldı.

"SORUYA CEVAP VERMEDEN GİTMİŞSİNİZ"

Pankartın görüntüsünü paylaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir, "Bay bay Kemal, soruya cevap vermeden gitmişsiniz. Hayırdır yazıyı mı göremediniz, biz mi duyamadık?" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (8)
  • Ali Çetinkaya: Allah reisi başimizdan eksik etmesin böyle hainlere devleti bırakılmaz bence bu seçim hak için reis halkının yanında olmazsa biz halk olarak ölüme terk ediliriz reis reis doğru zaman doğru adam Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: bu pankartı okuyabilirmisin kılıçdaroglu. söylesene. Cevap Yaz 116 43 Yayından Kaldır
  • Ali Kaya: Arkadasim o asili pankartta yazilan seyin neresi yalan kemal bey doguda bu kelimeleri kullanmiyormu Cevap Yaz 136 77 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında tam karşısına asılan Demirtaş pankartı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında tam karşısına asılan Demirtaş pankartı dikkat çekti - Son Dakika
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