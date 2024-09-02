Kepez Belediyesi Afet Yönetimi İçin Önemli Kararlar Aldı

Politika

Antalya'da Kepez Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında afet yönetimi konusunda önemli kararlara imza attı, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT) kurulacak.

Kepez Belediyesi'nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Kepez Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında 25 gündem maddesi görüşüldü.

Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların oylanmasının ardından, 2024 yılı gelir tarifesi görüşüldü. Kepez Belediye Meclisi'nin 5. gündem maddesi yardım gönüllüleri için iş birliği protokolü oldu. Kepez Belediyesi ve Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği arasında İş Birliği Protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Protokol, Kepez'de yaşayan vatandaşların eğitim, bilim, sanat, sportif ve kültürel faaliyetler ve gerekli ayni yardım imkanlarının sağlanması amacıyla Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği ile ortak hareket etme ilkelerini taşıyor.

Kepez'e 6 kardeş belediye

Kepez Belediyesi Eylül ayı meclis gündeminde; işbirliği ile hizmet üretilmesi amacıyla Burdur Çavdır Belediyesi, Zonguldak Alaplı Belediyesi, Malatya Doğanşehir Belediyesi, Konya Seydişehir Belediyesi, Tokat Turhal Belediyesi ve Hatay Defne Belediyesi ile kardeş belediyecilik ilişkileri kurulması konusu görüşüldü. Kepez Belediyesi, 6 belediye ile karşılıklı kardeş belediyecilik protokolü imzalayacak. Kepez Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda toplumsal hizmet, halk sağlığı, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında, tarih ve kültürel varlıkların korunması kamu duyarlılığının artırılması konularında, imkanlar ve tabi olunan mevzuatlar çerçevesinde karşılıklı işbirliği ile hizmet üretilecek.

Kepez'de afet yönetimi

Meclisin bir diğer gündem maddesi ise Afet İşleri Müdürlüğü için hazırlanan çalışma usul ve esasları yönetmeliği oldu. Bu yönetmelik kapsamında; Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi (KEPAT) kurulacak. KEPAT personelinin eğitimi, teşkilat, teçhizat, sertifikasyon, entegrasyon ve akreditasyonunun sağlanması konunda çalışmalar yapılacak. Afet dışı zamanlarda, kamu kurum ve personellerine Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yapılacak protokol çevresinde öğrenci, öğretmen, muhtarlık ile koordinasyon sağlanarak vatandaşlara afet farkındalık ve afetle mücadele eğitimleri planlanacak. Belediyeye bağlı müdürlükler, diğer kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi kurulması için çalışmalar yürütülecek.

Afet önlemleri konusunda söz alan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Biliyorsunuz afet işleri çok önemlidir. Bu güne kadar bu faaliyete geçmemiş. Hemen biz derhal buraya bir yönetici atadık ve gerekli hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Tabii, Allah bizi afetlerden korusun ama bu konuda da gerekli hazırlığımızı yapmak zorundayız. Bu çok önemli bir sorumluluktur" diyerek afet yönetiminin önemine değindi. - ANTALYA