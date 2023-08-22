KESK Eş Başkanı: Kamu toplu sözleşme sürecinde kriz yaşanıyor - Son Dakika

KESK Eş Başkanı: Kamu toplu sözleşme sürecinde kriz yaşanıyor

Son Güncelleme: 22.08.2023 20:11

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu toplu sözleşme görüşmelerinin yapılmamasının ve açıklama yapılmamasının, iktidarın içinde bir kriz yaşandığını ve yönetememe krizinin derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Bozgeyik, Memur-Sen ile kamu işveren heyetinin kapalı kapılar ardında yürüttüğü sürece son verilmesi gerektiğini ve demokratik bir toplu sözleşme yasasının çıkartılmasıyla kamu emekçilerinin haklarının iyileşeceğini ifade etti.

CEYLAN SAĞLAM

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na "Bugünkü toplantının yapılmaması ve bu noktada taraflara bir açıklamanın dahi yapılmaması, iktidarın aslında kendi içerisinde bir kriz yaşadığını, siyasal bir krize dönüştüğünü ve yönetememe krizinin bu toplu sözleşme sürecinde giderek daha fazla derinleştiğini açığa çıkardı. Bir an önce Memur-Sen'le kamu işveren heyetinin kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle yürütmeye çalıştığı bu sürece son verilmelidir" diye konuştu.

Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'tan beri sürüyor. KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, bugün beklenen toplantının yapılmaması ve buna ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamasına tepki gösterdi. Bozgeyik, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"BUGÜNKÜ TOPLANTININ YAPILMAMASI İKTİDARIN ASLINDA KENDİ İÇERİSİNDE BİR KRİZ YAŞADIĞINI, SİYASAL BİR KRİZE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ VE YÖNETEMEME KRİZİNİN BU TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE GİDEREK DAHA FAZLA DERİNLEŞTİĞİNİ AÇIĞA ÇIKARDI"

"1 Ağustos'tan bu yana devam eden toplu sözleşme süreci, kamu emekçileri açısından anti-demokratik bir yöntemle yürütülmeye çalışılıyor. Özellikle toplantının yürütülmesi, katılım boyutu ve kamuoyunun, emekçilerin bilgilendirilmesi noktasında da 22 gündür hem bizlere hem kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın yapılmadığı ve sürecin anti-demokratik bir şekilde yürütüldüğü, bugün toplantının ertelenmesi, yapılmamasıyla birlikte açığa çıktı. Zaten çok yoğun bir ekonomik kriz ortamında bir toplu sözleşme sürecini yürütmeye çalışıyoruz. Bugünkü toplantının yapılmaması ve bu noktada taraflara bir açıklamanın, bilgilendirmenin dahi yapılmaması, yine basına bu noktada bir açıklama, izahatın yapılmaması iktidarın aslında kendi içerisinde bir kriz yaşadığını, siyasal bir krize dönüştüğünü ve yönetememe krizinin bu toplu sözleşme sürecinde giderek daha fazla derinleştiğini açığa çıkardı.

"MEMUR-SEN'LE KAMU İŞVEREN HEYETİNİN KAPALI KAPILAR ARDINDA, GİZLİ GÖRÜŞMELERLE YÜRÜTMEYE ÇALIŞTIĞI BU SÜRECE SON VERİLMELİDİR"

O nedenle KESK olarak, 2010 yılından beri bu yasanın düzenlenmesinden sonra, referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi yasa gerçek bir toplu sözleşmeyi ifade etmiyor. Hem katılımcı boyutuyla hem grev hakkı, gerçek bir toplu sözleşme olmaması ve bugün ortaya çıkan durumun da açıkça gösterdiği gibi bu masanın artık bir anlamı kalmadığını tüm kamu emekçileri nezdinde ortaya çıkmıştır. Bir an önce Memur-Sen'le kamu işveren heyetinin kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle yürütmeye çalıştığı bu sürece son verilmelidir. Derhal demokratik bir toplu sözleşme yasasının çıkartılması, örgütlenme özgürlüğü ve grev hakkı yönündeki engellerin kaldırılacağı gerçek bir toplu sözleşme yasasıyla ancak kamu emekçilerinin ve emeklilerinin haklarında bir iyileşme, çalışma yaşamında bir demokratikleşme olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Mehmet Bozgeyik, Memur Sen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KESK Eş Başkanı: Kamu toplu sözleşme sürecinde kriz yaşanıyor - Son Dakika


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