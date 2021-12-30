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Kılca: "Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi" - Son Dakika

Kılca: "Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi"

30.12.2021 15:57
Kılca: "Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve toplumun bütün kesimlerini içeren yapısıyla ilçenin yönetiminde önemli bir pay sahibi olan Karatay Belediyesi Kent Konseyi, 2021 yılı boyunca düzenlediği program, proje ve etkinlikleriyle adından söz ettirdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve toplumun bütün kesimlerini içeren yapısıyla ilçenin yönetiminde önemli bir pay sahibi olan Karatay Belediyesi Kent Konseyi, 2021 yılı boyunca düzenlediği program, proje ve etkinlikleriyle adından söz ettirdi.

Karatay Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisleri ile söz konusu birimlerdeki oluşumların da katkısıyla eğitim, sağlık, kültür ve kişisel gelişim ile daha pek çok alanda gerçekleştirilen etkinliklerle Karatay Kent Konseyi, Karataylıların hayatlarına dokundu. Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, STK işbirliğiyle düzenlediği "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu' seminerleri; 2021'de Karatay Kent Konseyi'nin en beğenilen ve takdir gören programları arasında yer aldı. Pandemi dolayısıyla vatandaşın imdadına yetişen ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen programlar kapsamında Dr. Rukiye Karaköse'nin, "Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Yolları" ve Prof. Dr. Saffet Köse'nin "İslam'da Aile" konulu seminerleri büyük ilgi gördü. Karatay Kent Konseyi'nin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören bir diğer projesi ise kitap okuma programlarıydı. Yazar söyleşileri, kitap tahlilleri ve tarihi ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı söz konusu proje kapsamında Çocuk-Yazar Buluşmaları ile 4 farklı yazar, kitaplarını çocuklar için değerlendirdi. Yine Çevrimiçi Okuma programı kapsamında da 8 kitap ve 4 aşamadan oluşan okumadan ise 250 üniversite öğrencisi yararlandı.

Sıfır atık çalışma grubu ilçede farkındalık oluşturdu

Karatay Kent Konseyi, ilçenin her bakımdan gelişmesi ve ilerlemesi için yürüttüğü söz konusu projelerinin yanı sıra Sıfır Atık projelerine de büyük önem verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi, Karatay genelinde büyük bir başarıyla devam ettirilirken Karatay Kent Konseyi, söz konusu uygulamalara önemli oranda destek vererek "Sıfır Atık Çalışma Grubu" oluşturdu. Sıfır Atık Çalışma Grubu, bu kapsamda "Sıfır Atık" bilincinin daha da gelişmesi ve daha geniş bir tabana yayılması adına 2021'de çalışma yürüttü. Bu kapsamda binin üzerinde üniversite öğrencisine sıfır atık farkındalık eğitimi verildi. Bin 400 okul öncesi öğrencisine de organik toprak ve çiçek hediye edildiği 2021 yılında Anne-Çocuk için Sıfır Atık Atölyeleri hayata geçirildi. Bu program kapsamında atık malzemelerle roket yapıldı, Göçmen Kuşlar Masal ve Çizim Atölyesi, Kompost Eğitimi Atölyesi gibi daha birçok projeye imza atıldı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla kitap ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi. Büyük ilgi gören yarışma ve daha birçok yarışmanın yeni yılda da düzenlenmesi planlanıyor. Yine Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin, gençlere yönelik olarak hazırladığı "Yaz Okulu" projesi ile gençlerin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri sağlandı. Çeşitli gezi ve etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayan Gençlik Meclisi, söz konusu projeyle Karataylı gençler; yüzmeden paintball'a, kişisel gelişim gibi derslerinden gençlerin kendilerini ve yeteneklerini daha iyi tanıyacak daha birçok sportif ve sosyal etkinliğe katıldı.

Gençler, sportif, kültürel ve sosyal birçok etkinliği içeren kampta moral buldu

Gençlerin birbirinden farklı etkinlikle keyifli ve verimli vakit geçirmelerini amaçlayan Gençlik Meclisi, Beyşehir'de lise öğrencilerini bir araya getirerek bir gençlik kampı düzenledi. Sportif, kültürel ve sosyal birçok etkinliği içeren kampta öğrenciler moral buldu. Söz konusu projeyle 8 bin genç daha 2022 yılında kamp projesinden faydalanacak. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ise, 2021 yılı boyunca yaptığı sosyal projelerle insana dokundu. Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ile Karatay Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu, bu ziyaretleriyle çocuklara büyük moral verdi. Kadın Meclisi ebeveynlere yönelik hiperaktivite, otizm ve madde bağımlılığından korunma gibi daha birçok alanda eğitimler ve seminerler verdi. Karatay Kent Konseyi 2021 yılında çocuklar için özel bir etkinliğe daha imza atarak bu kapsamda, "Açık Havada 3D" etkinliğini Karatay'ın farklı parklarına taşıdı ve Karataylı çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli ve heyecanlı vakitler geçirmesini sağladı. Söz konusu programla 10 bin çocuk ailesiyle birlikte etkinlikten faydalandı. 2022 yılında kapsamı daha da genişletilerek proje devam ettirilecek.

16 bin 600 lise öğrencisine sinema keyfi

Eğitime ve gençlere verdiği önemle 7'den 70'e her kesimin takdirin toplayan Karatay Belediyesi Kent Konseyi'nin ses getiren "Haydi Sinemaya" projesi de bu yıl hayata geçirdi. Proje kapsamında Karatay'da öğrenim gören 16 bin 600'ün üzerinde lise öğrencisi, sinema keyfi yaşıyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim Çalışma Grubu tarafından koordine edilen proje kapsamında, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin sonuna kadar ilçede öğrenim gören tüm liseli öğrenciler sinemayla buluşturulacak. Karatay Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu da, 2021 yılı içerisinde "Öğrenci - Veli Buluşmaları" projesiyle ilçede eğitim gören öğrenci ve aileleriyle buluştu. Program, her hafta farklı gruplarla devam ediyor. İlçedeki öğrenci ve ailelerinin sabah namazında buluştuğu, sonrasında ise çorba ikramının yapıldığı programa, Karatay'ın manevi iklimi yaşatılıyor. Proje, yeni yılda da Karatay'da bulunan 29 lisenin öğrenci ve velileri buluşacak.

"Samimiyet ve katılımcı anlayış önceliğimiz oldu"

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, 2021 yılında hayata geçirdikleri tüm proje, etkinlik ve organizasyona olan destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere Kent Konseyi'nin tüm üyeleri ve gönüllülerine teşekkür etti. Karatay Kent Konseyi'nin gün geçtikçe büyüyen ve güzel işlerin altına imza atan büyük bir aile olduğunun altını çizen Abdürahim Arslan; "2021 hedeflerimizi belirlerken gönüllülük, insan merkezli duruş, samimiyet, proje odaklı çalışma, katılımcılık anlayışı hepimizin önceliği oldu. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'nın kıymetli destekleriyle şehrimize anlamlı katkılar sağladık. Karatay'ın tarihine, kültürüne uygun projelerle 2022 yılında da güçlü projelerle Kadın ve Gençlik Meclislerimizle birlikte çalışarak ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Karatay'ı tüm dinamiklerimizle beraber güçlü bir geleceğe taşıyacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Kent Konseyi'nin ilçenin temsiliyeti noktasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Karatay'ı ortak akılla yönettiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi'nin çalışmalarının ilçe adına son derece önemli olduğunu vurguladı. Hasan Kılca; "Kent Konseyleri, şehir yönetimiyle vatandaşlar arasında sürdürülebilir bir ilişkinin sağlanması açısından önemli bir görev üstlenmiş durumdalar. Bu açıdan Karatay Kent Konseyi, ilçemizin tüm dinamiklerini bünyesinde barındıran bir yapıya sahip. Kent Konseyimizin 2021 yılında da yaptığı tüm çalışmalar ve bu süreçte ortaya çıkan raporlar, bizler için bir yol gösterici. Kent Konseyimiz, yeni dönemde de bizlerin en önemli paydaşı olmaya devam edecek. İlçemizin yönetiminde hep ortak akla vurgu yaptık. Hizmet noktasında tüm hizmet ve alınan kararları uzun istişare ve fikir alışverişleri ile hayata geçirdik. 2022 yılında daha güçlü bir katılımcılık anlayışı ile örnek çalışmaları hayata geçireceğiz. Yapılan etkinlikler, çalışmalar ve Karatay'a olan katkıları dolayısıyla Karatay Kent Konseyimizi ve emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kılca: Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi
Kılca: Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi
Kılca: Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi

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Karatay Belediyesi, Kent Konseyi, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılca: 'Kent konseyi, ilçemizin geleceğinde önemli görev üstlendi' - Son Dakika


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