Kileci'den 25 Aralık kutlaması - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gaziantep savunması, dünyanın en onurlu direnişlerinden biridir" dedi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci; "Milli Mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Antep Savunması, tarihimizdeki direniş destanlarından biridir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'nun işgal edilmeye başlanması ile Fransız askerleri tarafından çevrelenen Antep halkı esir edilmek istenmiş, fakat milletimizin özgürlük tutkusu bu kez Anteplilerin çehresinde belirmiştir. Bu şehrin Gazi unvanını, İstiklal Madalyası'nı kaç can ödeyerek aldığını hepimiz biliyoruz. Cephaneliği olmayan bir grup insanın tam teçhizatlı binlerce Fransıza karşı aylarca direndiğini düşünün. Evdeki bakırları eritip kurşun yaptıklarını, savaş müzesinden ilkel silahları alıp çatışmaya giriştiklerini düşünün. ve kıtlık sebebiyle zehirli zerdali çekirdeğini yemek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Antep nüfusunun ciddi bir kısmı bu mücadele esnasında kaybedilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cesur halktan şöyle bahseder; "Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler" dedi.

Tüm imkansızlıklara rağmen işgalci güçlere direnen Gazianteplilerin tarihte benzeri az görülen bir kahramanlık örneği sergilediklerini ifade eden Kileci, "Antepliler tarafından verilen bu topyekün mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkansızlıklar içerisinden başarılar çıkarmaya meyyal bir yapıdadır. Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odaklamıştır. Geçmişte Milli Mücadele'ye öncülük eden atalarımızın torunları olarak bugün, Türkiye'nin ekonomik mücadelesinde öncü şehirlerden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak; Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5. şehir Gaziantep'te daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanması için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Kileci, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 1 asırlık destanını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların istiklal ve istikbali için canlarını ortaya koyan 6.317 kahramanımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP