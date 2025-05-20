Kılıç’tan İsrail İle İlgili Sert Açıklama - Son Dakika
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Politika

Kılıç’tan İsrail İle İlgili Sert Açıklama

Kılıç’tan İsrail İle İlgili Sert Açıklama

Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, İsrail'e karşı Müslüman devletlerin ortak tepki vermesi gerektiğini belirtti.

20.05.2025 16:20
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İspanya Başbakanı ve hükümetinin soykırımcı İsrail'e verdiği tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmeleri halka açık kaynaklardan takip ettiklerini söyleyen Kılıç, terör örgütü PKK'nın sözde fesih bildirisiyle, DEM Parti yetkililerinin söylemleri arasında doğru yolu ve istikameti bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Suat Kılıç, "Meclis'te temsil edilen partilere, devlet tarafından doğrudan bir bilgilendirme yapılmadı, yapılmıyor. Cumhurbaşkanı acilen liderler zirvesini toplamalıdır. Meclis'te temsil edilen partilere doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirme yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıç, terör örgütünün bildirisinde, devletin ve milletin soykırımla suçlandığını, yetkililerin buna sessiz ve tepkisiz kaldığını öne sürerek, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın dediği gibi, 'Soykırım suçlaması, Türkiye'mize yapılmış en alçakça suçlamadır'. Terörsüz Türkiye adına bu zehir yutulmaktadır, yutulmamalıdır. Zira bu tepkisizliğin bedeli, yarınlarda çok daha ağır olacaktır." görüşünü paylaştı.

Kılıç, KCK, PYD/ YPG tasfiye edilmeden, tek başına PKK'nın tasfiyesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

"Diplomalı, diplomasız gençlerimiz mesleki eğitime alınmalıdır"

Suat Kılıç, yaklaşık 5 milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığını belirterek, "Genç nüfusa hedef veremiyoruz, sahip çıkamıyoruz. 5 milyon ev genci bugünün Türkiyesi için büyük bir kayıptır. Diplomalı ya da diplomasız tüm gençler mesleki eğitime alınmalı, iş ve meslek sahibi yapılmalıdır." diye konuştu.

Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair, İsrail'in durdurulmasının, Ukrayna- Rusya savaşını durdurmaktan daha önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Arap kralları ve emirleri, Trump'la imzaladıkları 3,2 trilyon dolarlık ticaret anlaşmalarına 'Gazze'de işgalin bitmesi' şartını koysalardı, bugün Gazze için de güneş doğmuş, İsrail'in yaktığı ateş sönmüş olacaktı. Ne yazık ki böyle bir dertleri yok. Tarih, vicdansız ve merhametsiz emirleri lanetle anmaya hazırlanırken, biz, bize düşeni yapmalıyız. İspanya Başbakanı ve hükümetinin, soykırımcı İsrail'e verdiği tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır."

Kaynak: AA

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