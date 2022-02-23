Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor! - Son Dakika

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre, 27 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul'a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşecek. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısında helalleşme çağrısında bulunmuş, "28 Şubatçılar'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" demişti.

MUTABAKAT METNİ DE O GÜN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat Pazartesi günü ise Ankara'daki Bilkent Otel'de İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini açıklayacak.

Ortak açıklama saat 13.30'da başlayacak.