Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!

23.02.2022 11:18
Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!

Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul'a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başörtülü kadınlarla görüşeceği öğrenildi.

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre, 27 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Prof. Dr. Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul'a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşecek. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısında helalleşme çağrısında bulunmuş, "28 Şubatçılar'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" demişti.

MUTABAKAT METNİ DE O GÜN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat Pazartesi günü ise Ankara'daki Bilkent Otel'de İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini açıklayacak.

Ortak açıklama saat 13.30'da başlayacak.

YORUMLAR
500
28 Şubat sürecinde bebeğini kaybeden Songür o günleri anlattı 28 Şubat sürecinde bebeğini kaybeden Songür o günleri anlattı AK Parti'li Aydemir: '28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli' AK Parti'li Aydemir: '28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli'

Kemal Kılıçdaroğlu, Başörtü Yasağı, başörtüsü, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor! - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife için son günler
10:46 Muhalefet zirvesi öncesi 4 temel madde: Demokrasi, üretim, liyakat ve sosyal devlet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement