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Kılıçdaroğlu'ndan "10 Ekim" gafı! Partililer fark edip hemen uyardılar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "10 Ekim" gafı! Partililer fark edip hemen uyardılar

Son Güncelleme: 10.10.2023 16:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı. Kılıçdaroğlu, tarihi 10 Aralık olarak söyleyince toplantıdaki kişiler tarafından düzeltilerek hatırlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da meydana gelen gar patlamasını yıldönümü dolayısıyla anmak isteyen Kılıçdaroğlu, tarihi yanlış hatırlayarak, "10 Aralık" dedi.

UYARIDA BULUNDULAR

CHP liderinin konuşmasında üst üste tarihi yanlış hatırlaması üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisine "10 Ekim" diye uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan "10 Ekim" gafı! Partililer fark edip hemen uyardılar - Son Dakika
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