Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı.
Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da meydana gelen gar patlamasını yıldönümü dolayısıyla anmak isteyen Kılıçdaroğlu, tarihi yanlış hatırlayarak, "10 Aralık" dedi.
CHP liderinin konuşmasında üst üste tarihi yanlış hatırlaması üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisine "10 Ekim" diye uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan '10 Ekim' gafı! Partililer fark edip hemen uyardılar - Son Dakika