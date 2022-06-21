Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(Yeter ki bana biraz borç para ver) deyip de yola çıkanlara, memleketi bu hale getirenlere ne yapacağız; sandığa gideceğiz, demokratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı cinayeti dava dosyasının Suudi Arabistan'a devrini eleştirdi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen cinayetin bütün ayrıntılarını sorgulamak, gerçeği halkla paylaşmak ve gerekli cezayı vermenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dilenci gibi 'Senin katilini de davayı da sana vereceğim, cinayeti de görmeyeceğim. Yeter ki bana biraz borç para ver' diyor. 'Yeter ki bana biraz borç para ver' deyip de yola çıkanlara, memleketi bu hale getirenlere Allah aşkına ne yapacağız, o insanlara ne yapacağız; sandığa gideceğiz, demokratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim." diye konuştu.

Türkiye'nin itibarının yerle bir edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye geçmişte oy veren ama bugün vicdanını sorgulayan ve kendisini ülkücü olarak tanımlayan bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; bu ülkenin itibarını koruyan biziz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti savunan biziz. Bu ülkede bir cinayet işlendiyse cinayetin, mahkemenin görülecek yerinin Türkiye olduğunu bileniz. Davaları trilyonlarca dolar bile verseler asla devretmeyeceğimizi bileniz biz." ifadelerini kullandı.

"Verdiğin rakama bak, gelen zamlara bak"

İzmir'de buluştuğu çiftçilerin, "Perişanız, üretmek, çalışmak istiyoruz ama zarar ediyoruz, battık." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hemen arkasından Tarım ve Orman Bakanı bir açıklama yaptı. '17 ayda 9 bin 14 lira destek verdik.' diyor. İki torba yem parası. Ne söylediğini bilmiyor çünkü kafası Venezuela'da. 'Oraya buğdayı nasıl ekeceğiz, Venezuela'da malı nasıl götüreceğiz.' diyor. Verdiğin rakama bak, gelen zamlara bak." dedi.

Kılıçdaroğlu, çiftçiye, 2006'dan bu yana AK Parti hükümetlerinden 273 milyar lira alacağının verilmediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"2 milyon 300 bin aile var, bunlara verilen toplam destek 19 milyar 900 milyon lira. Ama bir avuç kur korumalı mevduat sahibine, yani tefeci gibi para alacak devletten, bunlara verdikleri ise 1 yıl bile dolmadı, 31 milyar lira. Çiftçi tarlaya gider, karı koca, çoluk çocuk, günün 24 saati çalışır, 2 milyon 300 bin haneye 19 milyar 900 milyon lira veriyorsun. Beyler oturuyor, keyifleri yerinde, bankada açmış hesabı, üstelik vergisiz, onlara da 31 milyar lira veriyorsun. Çiftçilere sözüm var, Allah nasip eder, Millet İttifakı ile birlikte bu ülkeyi yönettiğimizde çiftçiyi gerçek anlamda bu milletin efendisi yapacağım."

"Çiftçilerin kredilerinin faizlerini sileceğiz"

Çiftçinin üreteceğini ve kazanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çiftçinin, üreticinin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Nasıl mı? İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş, bir hafta içinde bunların ister bankalardan isterse Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini 'tak' diye sileceğiz." mesajını verdi.

Havza bazlı planlama yapılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kim neyi ekecek belli olacak. Ne satacağını da bilecek. Her önüne gelen istediği ürünü ekemeyecek. İhtiyacımız da belirlenecek. Konya Ovası'nda, Harran Ovası'nda, Çukurova'da neler ekilecek, biçilecek bunun planlaması yapılacak. Karadeniz'in fındığı, Rize, Artvin'in çayı var. Bunlar bölge için stratejik ürün. Onların daha fazla kazanmaları için ayrıca çaba harcayacağız ama diğer yerlerde havza bazlı planlama yapacağız. Yapacağımız planlama sonucu, maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Buğday mı ekiyorsun, dönümü belli. Ziraat odalarına bunun maliyetini soracağım. 'Üstüne yüzde 10-15 kar koyacağız ve diyeceğiz ki 'Ne oldu 100 lira, 15 lira da kar verdik, 115 lira. 115 liranın üstüne satıyorsan sat, altına düştüğünde bunun tek alıcısı olacak. Devlet olarak ben satın alacağım.' Çiftçi zarar etmeyecek."

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in de bu felsefeyle kurulduğunu anlatarak, "Toprak Mahsülleri Ofisi, TARİŞ, FİSKOBİRLİK, ÇAYKUR bunun için kurulmuş zaten ama bunları kapatıyorsun, yok sayıyorsun, çiftçiyi götürüyorsun, birilerine mahkum ediyorsun ve üretemez noktaya getiriyorsun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TARSİM'i yeniden düzenleyeceklerini ve Tarım Kanunu'ndaki "Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında teşvik verilir." hükmünü bütçeye koyacaklarını söyledi.

"Borcu olan çiftçinin traktörüydü, biçerdöveriydi, hayvanıydı asla bunlar haczedilemeyecek. Bu konuda kanuna özel hüküm konulacak." diyen Kılıçdaroğlu, çiftçiler ve üreticiler için "kırmızı mazot" uygulaması yapacaklarını, bu uygulama kapsamında ÖTV ve KDV alınmayacağını belirtti.

"Çiftçiye ucuz elektrik vereceğiz"

Çiftçilere ucuz elektrik vereceklerini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Başlangıçta ucuz elektrik vereceğiz. Daha sonraki aşamada bütün çiftçileri kooperatif olarak örgütleyeceğiz. Güneş enerjisi sistemi oluşturacağız. Kooperatifler ortak olacak, elde edilen elektriği çiftçi bedava kullanacak. Artan elektriği ise enterkonnekte sistemi içinde satacak. Çiftçi ayrıca elektrikten gelir elde edecek. Bunun bütün mekanizmaları tamam. Bazı belediye başkanlarımız da uygulamaya başladı.

Toprakla uğraşılan bir tarım varsa orada mutlaka ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni olacak, her yerde. Toprak analizlerini yapacak. Çiftçinin neyi ekerse karlı olacağını, hangi gübrenin ne kadar kullanılması gerektiğini, ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi belirleyecek. Aynı şekilde besicilik yapılıyorsa veteriner olacak. Öğretmen, imam nasıl görev yapıyorsa ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, veteriner de aynı şekilde kamu görevlisi olarak çiftçilerin emrinde çalışacaklar."

Gençlerin kırsalda kalmaları ve çalışmaları için sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "85 milyon insanı doyuran bütün çiftçilere söylüyorum, sözüm söz, sizi bu milletin efendisi yapacağız. Kimseye el avuç açmayacaksınız. Biz üreteceğiz, bereketli topraklar var." diye konuştu.

(Bitti)