Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım

23.06.2023 10:27

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında kendine yöneltilen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'un "6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'un "6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım" sözlerine karşılık olarak "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler." ifadelerini kullandı.

"YETMEZ DAHA DA ARTIRMAN LAZIM"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım" diye konuşmuştu. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "6'lı masa diyordu şimdi 16 masa diyor. Yetmez, bunu daha da artırman lazım" diye yanıt vermişti.

GEREKİRSE 26'LI MASA DA KURARIM"

Kılıçdaroğlu, Tele1'de katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere de değindi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım.

"İŞİN FELSEFESİNİ ANLAMIŞ DEĞİLLER"

İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar, 'Ben yoksam hiçbir şey yok' demek olmaz. Demokrasi için bir araya geleceğiz.

"DÜNE KADAR KAVGA ETTİK DE NE OLDU"

Düne kadar kavga ettik de ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk kez birbirinin rakibi olan partiler bir araya geldiler, demokrasiyi savundular"

YORUMLAR (2)
  • Şbn Şbn: Yeterki beni masadan kaldırmasınlar diyon vayy Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
  • Sadoca Sadoca: Tövbe artık kimse senle masaya oturmaz Sen en iyisi git mutfağındaki masana otur Kendi kendine video çekmeye devam et Dedem Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerini tiye aldı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerini tiye aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım - Son Dakika
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