Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (3)

'TAMAMI SAFSATA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. 6 liderin bir arada olduğunu, hiçbirinin özel beklentisi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Her birimizin ayrı partili olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. Demokrasi konusunda, Türkiye'nin huzuru konusunda, Türkiye'nin üretmesi konusunda anlaştık. Adalet, demokrasi konusunda anlaştık. Herkesin kimliği, dini inançları konusunda anlaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız ve o saatler bir saat gibi çalışacak ama zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim. Hiçbirimizin özel bir beklentisi ve amacı yok. Amaç Türkiye'yi büyütmek, bu ülkeye huzur getirmek. Zaman zaman sorarlar, 'Altında başka parti, üstünde başka parti, gizli bir parti var mı' diye. Bunların tamamı safsatadan ibarettir. Her birimiz oradayız. Beraber birlikteyiz. Mücadeleyse birlikte ediyoruz. Neyi, nasıl yapacağımızı yazıyor, çiziyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz ve memleketimizde huzurumuz olmasını istiyoruz. Bu mücadelenin ekonomik gelişmişlikle taçlanması lazım. Biz ekonomiyle ekonomik büyümeyle bağımsızlığımızı taçlandırmak zorundayız" diye konuştu.