Kılıçdaroğlu: "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz"

19.10.2022 16:39

Kılıçdaroğlu: "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz" "Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz" "Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kanaat...

Kılıçdaroğlu: "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz"

"Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz"

"Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

OSMANİYE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesini Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri gönderecekleri belirterek, "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesini, Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek. Gaziantepli iş insanlarının daha önce orada fabrikaları vardı. 'Fabrikaları yeniden açın, iş verin' diyeceğiz. Orada çalışsınlar üretsinler, sonra turist olarak gelsinler Türkiye'ye. Türkiye büyük bir itibar yapacak" dedi.

"Şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz"

"İktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz. Sivil bir doktor terörle mücadelede eksi 30-35 derecede gidip de görev yapmaz arkadaşlar. Askeri hekim gider görevi o zaten. Şarapnel geldiği zaman bomba patladığı zaman ilk müdahaleyi o yapar zaten. Siz müdahale etmek için başka yerden Türkiye'ye getiriyorsunuz yolda kişi hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Şu soruyu sorun. Hangi gerekçeyle ordunun elinden hastaneler alındı. Bana çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin. Ben bu güne kadar bu soruyu defalarca sordum cevabını alamadım. Siz de sorun buraya bir sürü milletvekili geliyor. Arkadaşlar siz bu hastaneleri neden kapattınız. Neden ordunun elinden aldınız."

"Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir"

Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başının üstünde yeri olduğu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi duygunun çok büyük olduğunu biliyorum Osmaniye'de. Aslında her birimiz milliyetçiyiz zaten. Bizim 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Bayrağı ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var. Kim olursa olsun hangi görüşten olursa olsun. Her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz Kılıçdaroğlu: 'Seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz' Kılıçdaroğlu: 'Seçim tarihi belli olduktan sonra cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz' Osmaniye gündem haberi | Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Halka Seslendi: 'Memlekette Uyuşturucu Baronlarına Hangi İmkanların Sağlandığını Biliyoruz. Osmaniye gündem haberi | Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Halka Seslendi: 'Memlekette Uyuşturucu Baronlarına Hangi İmkanların Sağlandığını Biliyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 22:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement