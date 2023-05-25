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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a TRT'de çağrıda bulundu

25.05.2023 13:54

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT'de yaptığı propaganda konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı ve Erdoğan'a TRT'de çıkma çağrısı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT'de çağrımı tekrarladım" notuyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT'de yaptığı propaganda konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT'de çağrımı tekrarladım" notuyla dün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, propaganda konuşmasında şunları söylemişti:

"Sevgili halkım, bugün çok değerli bir davet için karşınızdayım. 14 Mayıs geride kaldı. Millet seçimini yaptı ve ben sandıkta Erdoğan ile baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin, o parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt iki farklı anlayış var. Şimdi tarafsızlığı ile dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesareti ile gönüllere taht kurmuş, bir kişiye sesleneceğim.

"ÇIK KARŞIMA VE MİLLETİMİZ, ONUN DERDİNİ BİLENİ DE O DERTLERİ KİMİN ÇÖZEBİLECEĞİNİ DE BU VATANI KİMİN SEVDİĞİNİ DE GÖRSÜN"

Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT'de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.

"PKK İLE MASAYA OTURAN, GİZLİ SAKLI MÜZAKERELER YÜRÜTEN KENDİSİDİR"

Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT de bu gerçekleri sizlere göstermiyor. Bu konuşmayı, TRT istediği için değil; kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın, bu vatanı, bu milleti kimin sevdiğini bilin."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a TRT'de çağrıda bulundu - Son Dakika


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