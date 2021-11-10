Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: "Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur"

10.11.2021 23:37

Kılıçdaroğlu: "Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlüsü ve söz sahibi olursunuz" "Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir" "Tarımda gerçekten köklü bir değişim ve...

Kılıçdaroğlu: "Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlüsü ve söz sahibi olursunuz"

"Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir"

"Tarımda gerçekten köklü bir değişim ve değişiklik yapmak lazım"

ANTALYA - Antalya'da gençler ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kalkınmış, güçlü, kendi bölgesinde güçlü bir pozisyonu yakalayan dünyada söz sahibi olan sanatta kültürde bilimde yeni ufuklar açan bir Türkiye hedefliyoruz. Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur. Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlüsü ve söz sahibi olursunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından hayata geçirilen 100'ün üzerinde projenin toplu açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gençler ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanı ve ilçe başkanı ile partililer eşlik etti.

"Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir"

Gençlerden gelen soruları cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "83 yıl önce büyük Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladık. Mustafa Kemal'in bir başka özelliği Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir. Atatürkçülük bu değildir. Tümüyle hedef gösterdiği çağdaş uygarlıktır sürekli gelişen bir kavramdır. Dinamik bir kavramdır ve dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi dinamik bir düşüncedir. Kalkınmış, güçlü, kendi bölgesinde güçlü bir pozisyonu yakalayan dünyada söz sahibi olan sanatta kültürde bilimde yeni ufuklar açan bir Türkiye hedefliyoruz. Herkesin çalıştığı, herkese huzur içinde yaşadığı, dünyayı yakından takip ettiği, dünyadaki sorunları takip ettiği sadece kendi ülkemizin değil dünya sorunlarıyla da ilgilenen bir ülke hedefliyoruz. Kadına yönelik erkek şiddetinin olmadığı bir Türkiye, İstanbul sözleşmesinin bir hafta içinde yürürlüğe gireceği bir Türkiye istiyorum" dedi.

"Kişinin düşündeşine gem vuramazsınız"

Yargının bağımsız olduğu ve medyanın özgür olduğu bir Türkiye hedeflediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu Türkiye'yi gerçekleştirebilirsek sizin ifade ettiğiniz Z kuşlağı da sizden sonra gelecek kuşaklar da son derece rahatlayacaklar. Kişinin düşündeşine gem vuramazsınız. Niye böyle düşünüyorsun diye suçlayamazsın? Bunun suçlandığı bir ülkede zaten demokrasi olmaz. Farklı düşünebileceğiz ki geleceği yakalayabilelim" açıklamasına yer verdi.

"Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur"

Aykırı fikir kadar değerli bir şeyin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "83 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız bir dünya liderini anıyoruz. En zor koşullarda mücadelesini verdi. Yol parasını bile bulamayan bir liderin verdiği mücadele vardır. Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur. Umudunuzu ne kadar büyütürseniz o kadar güçlüsü ve söz sahibi olursunuz. Ülke iyi yönetilmiyor. Birçok şeyi ithal ediyoruz. Neden kendimiz üretmiyoruz. Üniversitelerimiz var. Araştırma birimleri mi yok? Araştırma birimleri de var. Ama siz üniversiteden farklı düşündü diye oturur da üniversite hocalarını KHK ile üniversiteden atarsanız, o üniversite olmaktan çıkar. Üniversiteyi üniversite yapan; üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Bunun için üniversiteler çok ama çok değerlidir"

Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretemez noktasına geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversiteden bilgi üretmesi lazım. Üretilen bilgiyi de sanayici elle tutulur metaya dönüştürür. Bunun için üniversiteler çok ama çok değerlidir. Şu anda bizim her ilimizde üniversite var. Gerçekten bunlar üniversite mi? Adı üniversite. Hayır. Çoğu üniversite değil. Hukuk fakültesi var, hukuk dersini verecek profesör yok. Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Bunlar en az altı yıl olacak, her bir öğrenci kendi branşında ders görecek. Üçüncü sınıftan itibaren sanayide kendi alanı ile ilgili gidecek stajını yapacak. Stajını yaparken sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduktan sonra okuldan arzu ediyorsa fabrikada çalışabilir. Teknoloji liseleri çok cazip hale gelecek. Hem üretecek hem kazanacak. İş garantisi olacak. Bunlar yapılabilir mi yapılabilir. Yapılması için sizin sandığa giderken oya ihtiyacımız var. 6 milyon 300 bin geç Türkiye'nin kaderini değiştirecek" açıklamasına yer verdi.

"Tarımda gerçekten köklü bir değişim ve değişiklik yapmak lazım

Tarımın dünyanın bütün ülkelerinde stratejik sektör olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarımda kendi kendine yeten dünyadaki az sayıdaki ülkelerden birisiydi. Bugün mercimekten, baklaya kadar samandan canlı hayvana kadar etten tutun ay çekirdeğine kadar dışardan ithal ediyoruz. Neden ithal ediyoruz? Toprak, su, güneş insan da var. Bunu aşmanın yolu tarımda gerçekten köklü bir değişim ve değişiklik yapmak lazım. Çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçirmemiz lazım. Bu modelin adı şudur; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Sulu arazide mi ekim yapıyorsunuz, susuz arazide mi ekim yapıyorsunuz. Bunun bir maliyeti vardır. Dönüm başına hesaplanır. Üstüne makul bir kar koyarsınız çiftçinin zarar etmeyeceği bir kar koyarsın" dedi.

"Sosyal medyayı niye kapatacaksın?"

Sosyal medya hakkında düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kişinin farklı düşüncelerden çekinmemesi lazım. Sosyal medyayı niye kapatacaksın? Hangi gerekçeyle kapatacaksın? Kişiler orada düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Espriler yapabiliyorlar eleştiriler yapabiliyorlar. Siyaset kurumunu yeri geldiğinde yanlışları varsa yerden yere vuruyorlar. Peki, siyaset grubunun yapması gereken ne? Bir politika için alkışa ihtiyacı yok aslında. Biz sanatçı değiliz, politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Eleştirilmekten korkmamak lazım."

Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur
Kılıçdaroğlu: Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Antalya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur' - Son Dakika


Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 02:13:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Gençlerin umutsuzluğa kapılma hakları yoktur" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement