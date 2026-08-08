Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları ile Buluştu
Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan ve MYK üyeleriyle toplantı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve MYK üyeleriyle buluştu. Toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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