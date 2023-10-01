Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı Özgür Özel ile tokalaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclisin açılışında, genel başkan adayı Özgür Özel ile tokalaştı.

ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP, 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için hazırlıklara başladı. Partide genel başkanlık için şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen adaylığını açıkladı.

TBMM AÇILIŞINDA TOKALAŞTILAR

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışına katılmak üzere TBMM'ye gelen Kılıçdaroğlu, Özel ile tokalaştı.