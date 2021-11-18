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"Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik - Son Dakika

"Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik

18.11.2021 00:32

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısından sonra kendisine yöneltilen, 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna cevap verdi. Erbakan, "Oy almaya yönelik gözüküyor. 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktaya geldiler. Sonuç almaları zor olacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşeceğiz diyerek yeni bir gündem yaratmıştı. Partisinin grup toplantısında çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmları ile helalleşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"LAİKLİK SÖYLEMİNİ BIRAKTILAR"

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna yanıt veren, 28 Şubat sürecinde görevden el çektirilen Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hep söylüyorum. CHP'nin siyaseti son 10 senede değişti. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın milli görüş siyasetinin çok etkisi var. AK Parti'nin iktidarı ve milli görüşe uzak bir siyasetin karşılık alamaması onları bu noktaya itti. Laiklik söylemini de bıraktılar." diye konuştu.

"HELALLEŞME FIRSATI OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyen Erbakan, "Kılıçdaroğlu'nun hamlesi oy almaya yönelik gözüküyor. Artık, 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktalara geldiler. 'Başörtülülerin de partisiyiz' imajı vermeye çalışıyorlar. Milli Görüş çizgisinde olmayan bir ismin cumhurbaşkanı olması zorlaştı. CHP'nin oyları yüzde 25'i aşmıyor. O nedenle böyle bir fırsatı elde edip helalleşme fırsatı olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz? sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik

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Son Dakika Politika 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik - Son Dakika
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