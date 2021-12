Kılıçdaroğlu kamyoncularla bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu kamyoncularla bir araya geldi

ADANA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Futbol kulübü tutulur gibi parti tutulmaz. Futbol kulübünü tutarsın ama siyaset öyle değil. Siyaset devleti yönetiyor. Sizin çıkarlarınızı yönetiyor. Yüzbinlerin gücü yok. Gücünüzün farkında değilsiniz. Beraber olduğunuz taktirde gücünüzü fark edeceksiniz. Bir olun, beraber olun. Ortak mücadele edin. Camı, pencereyi kıralım anlamına gelmesin. Sandık gelecek ve yeter artık diyeceksiniz" dedi.

Bir dizi toplantı ve açılış için kente gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana Nakliyeciler Sitesi'nde kamyoncularla kahvaltı yaptı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, kamyoncuların sorunlarını dinledi.

Ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığın belirterek, "Bir sorunu çözmek istiyorsanız sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz. Ankara'da masa başında ben sorunu çözüyorum diyemezsiniz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Öyle dış güçler, iç güçler falan bunların hepsi ayaktır. Bunlara inanmayın. Dünya bize dost, düşman falan diye dış politikada bir kavram yoktur. Dünya'da da olmaz bütün devletler rekabet içerisindedir. Her devlet büyümek, gelişmek, vatandaşlarının daha iyi imkanlara sahip olmak ister. Devletlerin dış politikadaki amacı budur. Ancak siz ekonominizi getirip yabancı bir ülkenin parasına endekslerseniz bu doğru değildir. Türk lirası yerde sürünemez, o bizim itibarımızdır" diye konuştu.

"Kim kazandı, kim dolar bozdurdu"

Türkiye'nin son 19 yılda 197 milyar dolar faiz ödediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Türk lirası faizi bile getirip dolara endekslerseniz bu olmaz. Londra'daki bir gruba 197 milyar dolar faiz ödendi. 19 yılda bir avuç tefeciye ödendi. Kaç arkadaşımız bunu biliyor ve sorguladı. Ne zaman sorguladınız? Lastik, yedek parça ve mazot artınca. Daha baharınızı yaşıyorsunuz. Daha gelecek arkadan. Zamlar gelecek, göreceksiniz. Daha zamları görmediniz. Size zammın intikal etmesi belli bir süreden sonra olur. Dolar çıktı 18 liraya. 18 liradan doları kim sattı. 1 milyon dolar düşünün 18 liradan sattın. 18 milyonu aldın ve dolar düştü 2 gün sonra 13 liraya. Gittim o parayla dolar aldım. 300 bin dolar kazanıyorum 3 günde. Kim kazandı, kim dolar bozdurdu. Kim aldı, kim çıkarttı. 3 günde bu kadar para hareketi nasıl oldu. kimler vardı, kimler bizi soyuyor. Siz sadece işin uç noktasısınız. Devlet yönetilmiyor. Akılla, mantıkla, bilgi ve birikimle devlet yönetilmiyor. Devlet bilgiyle yönetilir, adaletle yönetilir" ifadelerini kullandı.

"Beraber yapacağız, beraber mücadele edeceğiz"

Siyasi partilerin futbol kulübü gibi tutulmaması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Verginin nereye harcandığını biliyor musunuz? Gidilen yollar dolar ve avroyla. Kaça yapıldı bilmiyorsunuz. Size söylemiyorlar. 600 milletvekili de bilmiyor. Ticari sır deniyor. Devlet ticarethanemi ki ticari sır olsun. Her birinizin sorgulaması lazım. Bu vatan benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Bayrak benim bayrağım değil, hepimizin bayrağı. Beraber yapacağız, beraber mücadele edeceğiz. Dolar düştü, mazot niye düşmedi. Düşse ne olur. Yarın yine artacak. Sorun şu bu memleket neden dolara bağlanıyor. Dolara bağlanırken neden sesinizi çıkartmadınız. Bu memleket böyle yönetilmez. Amerika'daki enflasyonu da biz ödüyoruz. O garantili döviz anlaşmaları yapıldı. Bana avroyla ödeyeceksin deniyor, bizim enflasyon yetmiyor bir de oradaki enflasyonu ödüyoruz. Siz ödüyorsunuz. Ben aylık alıyorum, benim maaşımı da siz ödüyorsunuz. Oyu veren, gönderen sizsiniz. Sorgulayacak olanda sizsiniz. Futbol kulübü tutulur gibi parti tutulmaz. Futbol kulübünü tutarsın ama siyaset öyle değil. Siyaset devleti yönetiyor. Sizin çıkarlarınızı yönetiyor" dedi.

"Dolar baronları dışında kim zengin oldu"

Kamyonların plakalarının da tahdid edilmesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına ne geleceğiniz var. Taksi şoförünün, minibüs şoförünün geleceği var çünkü plakası tahdidli. Kamyon şoförünün neden plakası tahdidli değil. Ben şimdi 5 bin kamyon alabilirim. Birde siyasi gücüm varsa eski kamyonların tarihini öne çekerim ve bunları tasviye ettiririm. Kim kazanacak. Siz kaybedeceksiniz. Nasıl kaybedeceksiniz. Seçtiğiniz adamlar size kaybettiriyor. Yanlış yapıyorlarsa ders vermenin yolu demokrasilerde oydur. Yanlış yapıyorsa, başka bir yere sürüklüyorsa olmaz. Bir arkadaşımız Türkiye büyüyor diyor. Neresi büyüdü Türkiye'nin. Ben merak ediyorum. Dolar baronları dışında kim zengin oldu" şeklinde konuştu.

"Düzelteceğiz ama biraz sabır"

CHP'nin iktidara gelmesi halinde euro ve dolarla geçilen yolların kamulaştırılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Her biriniz emin olun o avro ve dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım. Hepsi Türk lirası olacak. Burası Avrupa Birliği mi ki avro yapıyorsun. Burası Amerika mı ki dolar yapıyorsun. Burası Türkiye Cumhuriyeti. 5'li çete mi güçlü siz mi güçlüsünüz. 5 kişi daha güçlü. 5 kişi her türlü kararı aldırabiliyor. Ancak yüzbinlerin gücü yok. Gücünüzün farkında değilsiniz. Beraber olduğunuz taktirde gücünüzü fark edeceksiniz. Bir olun, beraber olun. Ortak mücadele edin. Camı, pencereyi kıralım anlamına gelmesin. Sandık gelecek ve yeter artık diyeceksiniz. Bu devlet güzel bir devlettir, zengin bir devlettir. Varlıklar doğru kullanılmıyor. Devlet adaletle yönetilir ama memlekette adalet kalmadı. Her birimiz adaleti sağlamak zorundayız. Oy verseniz de vermeseniz de bu sorunların tamamını çözeceğim. Ant ettim çözeceğim. Sadece kamyon şoförleri için söylemiyorum. Bu memlekette kim ben sahipsizim diyorsa bu kardeşinize geliyor. Düzelteceğiz ama biraz sabır. Sandık gelecek bekliyoruz. En büyük hakem millettir. Milletten neden korkuyorsun. Milletten korkulmaz. Milletten korkan insan devleti yönetemez. Devlet ayrıdır, hükumet ayrıdır. Devlet bakidir. Hükumet ise devleti yönetmek için milletten 5 yıl görev alan kurumdur."

CHP lideri kamyoncularla programının ardından Adana Sanayi Odası'nda sanayicilerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.